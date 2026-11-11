Control de celulares en la vía pública: la policía podrá exigir el IMEI y decomisarlo en caso de negativa

Los controles de rutina en la vía pública sumaron una herramienta destinada a verificar la trazabilidad y la procedencia legal de los dispositivos móviles en circulación. A partir de la sanción de una norma que equipara a los celulares con los bienes muebles registrados, como los vehículos automotores, los policías están habilitados para requerir la acreditación de la identidad digital del equipo durante inspecciones cotidianas.

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Esta medida fue aprobada por el Senado de la provincia de Santa Fe, autorizando a la policía local a solicitar el Identificador Internacional de Equipo Móvil (IMEI) de cualquier dispositivo celular sin necesidad de fundamentar sospechas previas, contar con una orden judicial previa ni mantener una investigación en curso.

Cómo se obtiene el código y qué ocurre ante la negativa

El procedimiento de verificación resulta sencillo y no requiere ingresar a menús complejos ni disponer de conexión a internet. Para exhibir el código de 15 dígitos ante la autoridad policial, el usuario solo debe digitar la secuencia *#06# en la pantalla de marcación telefónica del dispositivo, lo que despliega automáticamente el número en pantalla.

Asimismo, la normativa contempla los pasos a seguir en caso de que la persona se niegue a colaborar durante el control:

Exhibición obligatoria: El ciudadano que porte un teléfono móvil en la vía pública debe permitir el acceso a la pantalla que muestra el número único de identificación.

Facultad de decomiso: Si el poseedor del aparato se niega a realizar la maniobra o a mostrar la secuencia numérica en pantalla, la policía queda facultada para proceder al decomiso preventivo del equipo.

El debate legislativo y los objetivos de la norma

El proyecto ingresó a la Legislatura por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial y contó con el respaldo de los bloques legislativos en la Cámara Alta. Si bien en una primera instancia la bancada opositora había rechazado el texto por diferencias en los tiempos de tratamiento, la votación definitiva ratificó las atribuciones para las fuerzas de seguridad.

El senado santafecino dio sanción definitiva para el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos.

Durante el tratamiento del proyecto, senadores sostuvieron que la norma constituye una herramienta para fortalecer la seguridad de la ciudadanía de Rosario y de toda la provincia. En ese sentido, explicaron que la ley apunta a reforzar tres aspectos que permitirán a las fuerzas de seguridad corroborar si los dispositivos tecnológicos que poseen los ciudadanos tienen origen lícito.

También se mencionó como ejemplo un procedimiento iniciado a partir de la geolocalización de un teléfono celular robado en Rosario, que permitió identificar una banda dedicada a ese delito, realizar once allanamientos y desarticularla.

El propósito central del esquema apunta a combatir la comercialización ilegal de dispositivos sustraídos, recortar la cadena de reventa en el mercado negro y dotar a las patrullas de una herramienta directa para verificar en tiempo real si el aparato cuenta con pedido de secuestro o denuncia por robo registrada en la base de datos oficial.