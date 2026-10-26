¿Te están escuchando? Paso a paso para detectar qué aplicaciones acceden al micrófono de tu celular sin que te des cuenta

Los sistemas operativos Android e iOS incluyen herramientas para consultar los permisos concedidos.

Revisar los permisos de las aplicaciones es una medida sencilla para mejorar la privacidad del celular y tener un mayor control sobre la información personal. Aunque autorizar el micrófono no significa que una aplicación esté grabando conversaciones en secreto, conviene comprobar qué programas tienen acceso y si realmente necesitan esa función para trabajar.

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Los sistemas operativos Android e iOS incluyen herramientas para consultar los permisos concedidos, bloquear el acceso al micrófono y advertir cuándo está en uso. El procedimiento se puede realizar desde la configuración del dispositivo, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Cómo revisar y bloquear el micrófono en Android

En los celulares Android, los nombres de los menús pueden variar según el fabricante y la versión del sistema operativo. Sin embargo, generalmente es posible administrar estos permisos desde las opciones de privacidad.

Para comprobar qué aplicaciones tienen acceso al micrófono, hay que seguir estos pasos:

Abrir Configuración o Ajustes en el celular. Ingresar en Privacidad o Seguridad y privacidad. Buscar la opción Administrador de permisos. Seleccionar Micrófono para ver la lista de aplicaciones autorizadas. Elegir una aplicación y cambiar el permiso para restringirlo o denegarlo.

Según el dispositivo, Android permite autorizar el micrófono únicamente mientras se utiliza la aplicación, solicitar permiso cada vez que se necesite o bloquearlo por completo.

Cómo quitar el permiso del micrófono en iPhone

En los teléfonos de Apple, el procedimiento se realiza desde los ajustes de privacidad de iOS. Desde allí, se puede consultar qué aplicaciones solicitaron acceso al micrófono y desactivar la autorización de aquellas que no lo necesitan.

Los pasos son los siguientes:

Abrir Configuración. Entrar en Privacidad y seguridad. Seleccionar Micrófono. Revisar qué aplicaciones aparecen en la lista. Desactivar el interruptor de las aplicaciones a las que se quiera quitar el acceso.

Al bloquear este permiso, algunas funciones pueden dejar de estar disponibles. Por ejemplo, una aplicación de mensajería podría no permitir grabar notas de voz, mientras que una herramienta de videollamadas podría necesitar autorización para transmitir audio. El permiso se puede restablecer desde el mismo menú.

La recomendación principal es conceder únicamente los permisos necesarios.

Cómo detectar cuándo una aplicación usa el micrófono

Además de administrar los permisos, los teléfonos cuentan con indicadores visuales que alertan sobre el uso del micrófono.

En Android, un indicador verde aparece en la parte superior de la pantalla cuando una aplicación utiliza el micrófono o la cámara. En los dispositivos compatibles, al tocarlo se puede consultar qué aplicación está accediendo a esos recursos.

En el iPhone, un punto naranja indica que una aplicación está utilizando el micrófono. El punto verde, en cambio, señala el uso de la cámara, con o sin el micrófono.

Estos avisos permiten identificar accesos inesperados, aunque no demuestran por sí solos que exista una actividad maliciosa. Para reforzar la protección, también conviene mantener actualizado el sistema operativo, descargar aplicaciones desde tiendas oficiales y eliminar los programas que ya no se utilizan.

La recomendación principal es conceder únicamente los permisos necesarios: una grabadora de audio necesita acceder al micrófono, pero una aplicación de edición de fotos normalmente puede funcionar sin él.