El mercado de los plegables suma un fuerte competidor en la región: qué características trae el nuevo Motorola razr 70 ultra

El Motorola Razr 70 Ultra apuesta por la inteligencia artificial (IA) y su diseño plegable para mejorar la experiencia fotográfica. El smartphone combina tres cámaras de 50 megapíxeles con funciones como Encuadre Perfecto, Zoom Inteligente y Captura de Gestos, que permiten sacar fotos y grabar videos con mayor comodidad, incluso cuando el usuario está solo.

{{{htmlAmp}}}

Entre sus principales novedades se encuentra el sensor LOFIC, que mejora la captura de imágenes en distintas condiciones de iluminación. Además, el equipo permite grabar videos en 4K con Dolby Vision y aprovechar su pantalla externa de 4 pulgadas para previsualizar las tomas. Estas características buscan convertir al teléfono en una herramienta versátil para retratos, contenido para redes sociales y escenas en movimiento.

Motorola Razr 70 Ultra: cómo funcionan sus herramientas fotográficas

Una de las funciones destacadas es Encuadre Perfecto, que permite definir de antemano cómo debe salir una fotografía. La herramienta genera una guía transparente en la pantalla para que otra persona pueda alinear la cámara con la composición elegida y tomar la imagen.

El procedimiento es sencillo: primero, el usuario establece el encuadre deseado; después, le entrega el celular a quien va a sacar la foto, que solo debe hacer coincidir la guía con la vista previa antes de disparar. La función también está disponible en otros dispositivos de las familias Razr y Edge.

Otra novedad es Zoom Inteligente, que aprovecha el formato plegable para ofrecer una experiencia similar a la de una videocámara tradicional. Al abrir la cámara y girar el equipo 90 grados, es posible comenzar a grabar y controlar el zoom inclinando el teléfono hacia arriba o hacia abajo. Al cerrarlo, el video se guarda automáticamente y recorta los últimos 1,5 segundos para evitar que quede registrado el movimiento del dispositivo.

El diseño también permite utilizar el Razr 70 Ultra como un trípode. Gracias a su bisagra, puede mantenerse abierto en diferentes ángulos y activar la cámara a distancia mediante gestos con la mano o la detección de sonrisas.

Triple cámara de 50 MP y mejoras con inteligencia artificial

El sistema fotográfico está compuesto por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), una lente ultra gran angular con función macro de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP.

Gracias a su bisagra, puede mantenerse abierto en diferentes ángulos.

La inteligencia artificial suma otras herramientas. Group Shot combina distintas tomas para seleccionar las mejores expresiones de las personas, mientras que Action Shot ajusta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque al fotografiar deportes, mascotas o chicos en movimiento.

El dispositivo también incorpora optimización Ultra HDR, estabilización adaptable para videos y un motor de mejora de imágenes que ajusta colores, brillo, texturas y ruido. A su vez, la función Estilo Distintivo aprende las preferencias de edición del usuario a partir de los ajustes que realiza en Google Fotos.

Con estas herramientas, Motorola busca que el Razr 70 Ultra combine potencia de hardware, procesamiento inteligente y versatilidad para simplificar la captura de fotos y videos en diferentes situaciones.