Cómo funciona el plan para entregar tu celular usado y comprar uno nuevo ahorrando casi un 50%

Los programas de canje están disponibles tanto en las tiendas oficiales de los fabricantes como en empresas de telefonía y plataformas

Con los precios de los smartphones de alta gama, que en algunos casos superan los $2 millones, entregar el teléfono actual puede ser una alternativa para reducir considerablemente el gasto. Los programas de canje están disponibles tanto en las tiendas oficiales de los fabricantes como en empresas de telefonía y plataformas de comercio electrónico.

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Sin embargo, no todas las propuestas funcionan de la misma manera. Algunas requieren completar el trámite por Internet, mientras que otras incluyen una revisión presencial del dispositivo. Por eso, antes de elegir, conviene comparar las cotizaciones y calcular cuánto dinero habrá que pagar finalmente.

Samsung ofrece descuentos de hasta el 47% con su Plan Canje

Samsung cuenta con un programa que permite entregar celulares de distintas marcas para comprar determinados modelos de la familia Galaxy S, Z y A.

En su tienda oficial, la compañía anuncia descuentos de hasta el 47% para el Galaxy S26, 44% para el S26 Ultra, 41% para el S26+ y 40% para el S26 FE.

Para acceder al beneficio, hay que identificar el equipo usado en la tienda online, responder preguntas sobre su funcionamiento y completar la compra del nuevo dispositivo. Después, se debe entregar el teléfono para verificar sus condiciones.

Un detalle importante es que el importe total del nuevo celular se cobra inicialmente. La bonificación se devuelve al medio de pago utilizado en un plazo estimado de entre 15 y 20 días hábiles desde la entrega del equipo usado.

Antes de elegir, conviene comparar las cotizaciones y calcular cuánto dinero habrá que pagar

Motorola, Personal y Mercado Libre también tienen planes de canje

Otras empresas también ofrecen alternativas para renovar dispositivos:

Motorola : cuenta con un sistema de recompra en su sitio oficial que permite consultar cuánto dinero puede recibir el usuario por su celular. La cotización depende del modelo, el estado físico y el funcionamiento.

: cuenta con un sistema de recompra en su sitio oficial que permite consultar cuánto dinero puede recibir el usuario por su celular. La cotización depende del modelo, el estado físico y el funcionamiento. Personal : acepta celulares de distintas marcas, además de tablets y relojes inteligentes. Primero permite consultar una cotización online y después requiere completar el trámite en una sucursal, donde se revisa el dispositivo.

: acepta celulares de distintas marcas, además de tablets y relojes inteligentes. Primero permite consultar una cotización online y después requiere completar el trámite en una sucursal, donde se revisa el dispositivo. Mercado Libre: ofrece un programa que permite entregar un celular usado al comprar otro desde la plataforma. Después de recibir el nuevo equipo, el usuario tiene un plazo para transferir sus datos y entregar el anterior. Una vez verificado, el dinero se acredita en Mercado Pago.

¿Conviene entregar el celular usado o venderlo?

Los planes de canje simplifican la renovación porque permiten desprenderse del dispositivo anterior sin tener que publicarlo en Internet ni coordinar una venta particular.

Sin embargo, vender el celular por cuenta propia puede resultar más conveniente si tiene buena demanda y se consigue un comprador dispuesto a pagar más que el valor reconocido por las empresas.

La recomendación es solicitar dos o tres cotizaciones, comparar los precios del nuevo dispositivo y calcular cuánto habrá que desembolsar. De esa manera, será posible determinar qué alternativa ofrece el mayor ahorro.