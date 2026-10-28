¿Vale la pena esperar al Galaxy S27? La agresiva oferta que deja al S26 Ultra con un 43% de descuento

El Galaxy S26 Ultra de 512 GB cuesta 21.499 pesos mexicanos en Amazon México, un 43% menos que su precio de lista. Su sucesor, el S27, llega recién en 2027.

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Cuando el modelo que viene está a meses, cada rebaja del actual plantea la misma duda: comprar ahora o esperar. Esperar significa convivir con lo que ya tenés a cambio de un equipo que todavía no existe. Esta vez hay una cuenta concreta para decidir.

Cuánto cuesta el S26 Ultra y qué trae

El S26 Ultra de 512 GB salió en México a 37.999 pesos mexicanos. En Amazon queda en 21.499, hasta en 24 meses sin intereses: un ahorro de 16.500 pesos mexicanos. No es el piso histórico: en Prime Day 2026 llegó a unos 20.790.

Trae pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas a 120 Hz con Privacy Display, que oculta el contenido desde los costados, y el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Su cámara principal es de 200 MP, con dos teleobjetivos (periscopio de 50 MP con zoom 5x y uno de 10 MP con 3x), un ultra gran angular de 50 MP y una frontal de 12 MP. La batería es de 5.000 mAh, con carga de 60 W por cable, 25 W inalámbrica e IP68.

Qué se filtra del Galaxy S27 Ultra

Samsung no lo anunció. Las filtraciones apuntan a un evento en febrero de 2027, un procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o Exynos 2700 según la región, una batería de unos 5.700 mAh y la misma pantalla de 6,9 pulgadas.

El dato más llamativo es el de las cámaras: pasaría de cuatro sensores traseros a tres, con una principal de 200 MP y dos de 50 MP, y sin el teleobjetivo 3x que hoy tiene el S26 Ultra. Para quien usa mucho el zoom intermedio, eso sería un paso atrás.

Comprar ahora o esperar

Comprar el S26 Ultra tiene sentido si tu celular ya no rinde o te quedaste sin batería. Pagás 16.500 pesos mexicanos menos que en el lanzamiento por un tope de gama que seguirá vigente hasta que llegue el S27.

Esperar al S27 tiene sentido si tu equipo aguanta y te interesa un rediseño. Un modelo recién lanzado no trae rebajas: el descuento de hoy es lo que cuesta ser el primero.