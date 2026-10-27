Nostalgia pura en el celular: la actualización clave de una app gratuita que transforma tu iPhone en una consola retro

Delta 2.0, el emulador gratuito de Riley Testut, suma Sega Genesis, logros y un rediseño completo. Es la mayor actualización de su historia, según sus desarrolladores.

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Con la versión 2.0, Delta deja de ser solo el emulador de las consolas de Nintendo para el iPhone: ahora también incluye la de Sega. Está en la App Store y en AltStore PAL, y trae funciones pensadas para jugar en serio, como logros, modo hardcore y cartuchos físicos.

Qué consolas soporta ahora

La novedad es Sega Genesis, con skins de mando y compatibilidad con códigos Action Replay y Game Genie. Se suma a NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y Nintendo DS, es decir, casi todo el catálogo clásico de Nintendo.

Para Game Boy Advance hay además contenido extra de Pokémon, y el primero es Pokémon Esmeralda. Delta es un emulador y no trae juegos: hay que cargar tus propios archivos.

Las novedades que cambian la experiencia

La interfaz estrena diseño Liquid Glass, con secciones de Recientemente jugados y Favoritos. Llegan RetroAchievements, para conseguir logros en juegos compatibles, y un modo Hardcore que desactiva los estados guardados y los trucos para que la partida sea más exigente.

También hay skins con botones animados, velocidad de avance rápido por juego, controles de audio para escuchar música o podcasts mientras jugás y filtros experimentales como el CRT. Con los accesorios GB/SN Operator de Epilogue podés usar cartuchos físicos y leer o escribir archivos guardados. En el iPhone Duo, el juego entra en reposo al plegar el equipo durante una partida de Nintendo DS.

Requisitos y letra chica

Delta es gratuita, con compras integradas opcionales, y exige iOS 17.4 o posterior. Ocupa unos 239 MB y funciona con mandos de PlayStation, Xbox y MFi. Sincroniza partidas por Google Drive o Dropbox y, según su desarrollador, no recopila datos.

La versión 2.0 es una apuesta por la fidelidad: logros, accesorios físicos y un modo sin trampas apuntan a quien quiere jugar los clásicos de verdad, no solo probarlos. La disponibilidad en la Argentina no está clara.