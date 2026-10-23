Football Manager 27 regala cinco días de acceso anticipado en PC: qué incluye la prueba gratuita y cómo acceder

El progreso conseguido durante la prueba se podrá trasladar a la versión definitiva.

Football Manager 27 ofrecerá cinco días de acceso gratuito en PC antes de su lanzamiento oficial. La iniciativa permitirá probar el simulador de gestión futbolística sin costo y sin necesidad de comprarlo por adelantado. La promoción estará disponible a través de Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Game Pass y PC Game Pass, con compatibilidad para computadoras con Windows y Mac.

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La prueba comenzará el jueves 29 de octubre a las 19:00, hora central europea, y finalizará el martes 3 de noviembre a la misma hora. Durante ese período, los jugadores podrán acceder a todos los modos disponibles de la versión previa y decidir si quieren adquirir el título. Además, el progreso conseguido durante la prueba se podrá trasladar a la versión definitiva, sin necesidad de empezar una nueva partida desde cero.

Cómo jugar gratis a Football Manager 27 en PC

Para acceder a la promoción, no será necesario completar un registro previo ni reservar el videojuego. Los usuarios tendrán que descargarlo desde alguna de las plataformas habilitadas durante los cinco días de acceso gratuito.

Estos son los pasos para jugar:

Elegir una plataforma compatible: Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Game Pass o PC Game Pass. Buscar Football Manager 27 en la tienda digital seleccionada. Descargar la versión previa gratuita a partir del 29 de octubre. Iniciar el juego y acceder a los modos disponibles durante el período promocional. Si se decide comprarlo, continuar la carrera iniciada durante la prueba en la versión paga.

Football Manager 27 ofrecerá cinco días de acceso gratuito en PC antes de su lanzamiento oficial.

Las reservas para PC se abrirán el mismo 29 de octubre y ofrecerán un 10% de descuento. Quienes compren el juego a través de distribuidores digitales autorizados podrán continuar jugando después del cierre de la promoción. En el caso de Game Pass, el acceso dependerá de la suscripción correspondiente.

Cuándo sale Football Manager 27 y qué novedades tendrá

El lanzamiento oficial de Football Manager 27 está previsto para el 10 de noviembre de 2026. Ese día también llegarán las versiones para otras plataformas: Football Manager 27 Console estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, mientras que Football Manager 27 Mobile se podrá jugar en dispositivos móviles mediante Netflix.

Entre las mejoras anunciadas para esta edición se encuentran una interfaz más clara, cambios en la presentación visual de los partidos y nuevas herramientas de gestión, como los ajustes tácticos y la evaluación de la efectividad táctica. También se espera el regreso de funciones y comportamientos conocidos por los seguidores de la saga.

La prueba gratuita permitirá conocer estas novedades antes de decidir una compra. La iniciativa llega después de las críticas que recibió Football Manager 26 por los cambios en su interfaz y la ausencia de algunas funciones tradicionales, por lo que el estudio busca mejorar la experiencia y recuperar la confianza de la comunidad.