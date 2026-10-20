Padrón de celulares en México: la cifra histórica a la que está a punto de llegar el registro obligatorio

El registro obligatorio de celulares en México ya vinculó 91,85 millones de líneas al 4 de octubre, según la CRT, y le faltan poco más de 8,1 millones para llegar a los 100 millones. México está cerca de una cifra redonda, pero lo que importa es qué hay detrás: un registro atado a la CURP que, número por número, va dejando sin servicio a las líneas que no se vinculan. Cada vencimiento por terminación funciona como un empujón hacia el umbral de los 100 millones.

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Cuántas líneas hay registradas y cuántas faltan

Al 4 de octubre de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabilizó 91.850.448 líneas vinculadas, el 76,5% del total que espera registrar, una vez descontadas las que considera en desuso. Los 100 millones son una cifra redonda y no una meta oficial.

El ritmo es lo llamativo. A fines de junio, la CRT hablaba de unos 63 millones de líneas vinculadas, de modo que en poco más de tres meses se sumaron aproximadamente 29 millones. Esa suba es lo que acerca el padrón al umbral.

El calendario de plazos por terminación

El registro avanza según el último dígito del número. La terminación 3 ya cumplió su plazo y llegó a 87,3% de avance: 9.851.807 líneas vinculadas de 11,2 millones esperadas.

Las que siguen tienen estas fechas límite: la terminación 5, el 31 de octubre; la 6, el 15 de noviembre; la 7, el 30 de noviembre; la 8, el 15 de diciembre; y la 9, el 31 de diciembre. Si el avance de esos grupos se parece al de la terminación 3, el umbral de los 100 millones queda al alcance.

Qué pasa con las líneas que no se vinculan

Las líneas no vinculadas se suspenden, pero el número no se pierde. El titular puede completar el trámite y recuperar el servicio, y mientras tanto la línea conserva las llamadas de emergencia y el acceso al procedimiento de vinculación.

La CRT estima que unos 1,4 millones de líneas adicionales podrían recuperar el servicio y que unos 2,5 millones serían depuradas por estar en desuso. Es decir que el padrón no solo suma registros: también limpia la base de líneas que ya nadie usa.