La resistencia al registro de celulares pierde fuerza en México: ya hay 91.8 millones de líneas vinculadas

El registro obligatorio de líneas móviles en México ya suma 91,8 millones de números vinculados, y el avance continúa a medida que se acercan los vencimientos por terminación.

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La cifra, con corte al 4 de octubre de 2026, equivale a 76,5% del total esperado, un cálculo que descuenta aproximadamente 25 millones de líneas en desuso. El dato sugiere que la resistencia inicial al trámite se debilita, aunque la suspensión del servicio funciona como un incentivo difícil de ignorar.

Cuánto avanzó el registro

Entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre, el porcentaje pasó de 72,1% a 76,5%, con 5,28 millones de líneas nuevas. Eso da un promedio aproximado de 352.600 vinculaciones por día.

La terminación 3, cuyo plazo ya venció, muestra el efecto: 9,85 millones de líneas vinculadas, el 87,3% de su universo, y 1,21 millones de números que habían perdido el servicio y lo recuperaron al completar el trámite.

Calendario y consecuencias

El proceso está a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y sigue un calendario escalonado por terminación del número. La 4 vence el 15 de octubre, la 5 el 31 de octubre, la 6 el 15 de noviembre, la 7 el 30 de noviembre, la 8 el 15 de diciembre y la 9 el 31 de diciembre.

Quien no se registra a tiempo sufre la suspensión del servicio móvil, aunque conserva el acceso a emergencias (911), atención ciudadana y alertas sísmicas. La línea no se pierde: puede reactivarse al completar el registro.

Qué lectura dejan los números

El patrón sugiere que la adhesión responde sobre todo al calendario de cortes, más que a un cambio de actitud previo. Es una interpretación: los datos muestran cuánto avanzó el registro, pero no por qué cada usuario decide hacerlo.

Queda por ver qué ocurre con las terminaciones que restan y con los aproximadamente 25 millones de líneas en desuso, cuya depuración incide en el porcentaje final. Un cambio en ese cálculo modificaría el 76,5% sin alterar la cantidad de líneas efectivamente registradas.