¿Qué tratamiento sobre la piel no se aconseja aplicar?

Qué tratamientos no aplicar sobre la piel

La decisión de aplicar un tratamiento de belleza es una muy personal y puede ser muy distinta la valoración en cada una de las personas. Aquellas que eligen algún método que tenga un impacto directo sobre la piel es aconsejable que sea llevado a cabo por profesionales y que no presente ningún tipo de consecuencia a futuro. Algo que podría provocar el desarrollo de ciertas enfermedades.

Decidir poner en marcha una mejora estética puede ser producto de varias causas, pero es importante contar con cierta seguridad que no se trata de un proceso invasivo. Mucho más cuando las aplicaciones van a impactar en un órgano más que sensible como es la piel. No solo porque las consecuencias quedarán a la vista de todos, sino por lo que podría llegar a venir con el paso de los meses.

"Ser blanco. Porque crearon un láser que te hace blanco", expresaron desde Es Tendencia en X. En el video es posible apreciar cómo una máquina de a poco va eliminando cierta tonalidad presente en la mano de la mujer. Un tratamiento que despertó varios comentarios y con opiniones negativas sobre los efectos que puede llegar a despertar. "No debe ser muy saludable", expuso un usuario.

Los dermatólogos aconsejan que este tipo de tratamientos tienen que ser abordados con extremada cautela, debido a que no todos los métodos son seguros y deben aplicarse bajo determinadas condiciones. Son varios los riegos que existen, como la irritación, enrojecimiento, dermatitis y un conocido como ocronosis exógena en el que la piel comienza a tomar una pigmentación con tonos azules y negros. El último de los efectos en determinados casos es bastante complicado de revertir.

¿Qué tratamientos no usar sobre la piel?

Aquellos tratamientos que ofrecen un cuidado casero deben ser a los que más desconfianza se les tenga, ya que no habrá un profesional presente para seguir los pasos correctos en el momento de la aplicación. Cualquier paso en falso podría considerarse como letal.

Microneedling casero : se usa para estimulación de colágeno pero puede generar daños severos en la piel, infecciones y cicatrices permanentes.

: se usa para estimulación de colágeno pero puede generar daños severos en la piel, infecciones y cicatrices permanentes. Inyecciones de rellenos: los productos no regulados pueden provocar hinchazón, hematomas y hasta infecciones que son consideradas graves.

Aspiradoras de poros : usarlos de la manera incorrecta provocaría vasos sanguíneos rotos, moretones y microdesgarros en la piel.

: usarlos de la manera incorrecta provocaría vasos sanguíneos rotos, moretones y microdesgarros en la piel. Exfoliación excesiva : hay productos que se recomiendan aplicar una vez cada tanto en la semana porque de lo contrario pueden afectar a la barrera natural de la piel.

: hay productos que se recomiendan aplicar una vez cada tanto en la semana porque de lo contrario pueden afectar a la barrera natural de la piel. Combinar productos: muchos disponen de ingredientes activos que son considerados potentes y que pueden sobrecargar a la piel.

El estudio del CONICET que descubrió los riesgos de las lámparas UV para uñas

Una investigación llevada a cabo por personal de CONICET permitió descubrir los efectos negativos que se esconden al someter a la manos los tratamientos de secado de esmalte para uñas en lugares que hacen uso de lámpara de radiación ultravioleta (UV).

“Los primeros dispositivos solían usar radiación UVA y luego fueron reemplazados por luces LED UVA visibles, que son menos perjudiciales, pero aun así, en nuestra investigación, demostramos que las modernas provocan alteraciones en las moléculas de la piel”, expresó Mariana Serrano, que se desempeñó como coautora de este estudio junto a María Laura Dántola.

Un uso prolongado de estos dispositivos puede provocar que la persona desarrolle un cáncer de piel. Además, se permitió descubrir que el paso del tiempo provoca que se pierda de una protección natural frente a los efectivos negativos que se desprenden al estar expuestos a los rayos del sol. La exposición a la lámparas UV es similar a un día despejado de primavera.