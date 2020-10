La probabilidad de contraer psoriasis está estimada en un 41% si es que ambos padres tienen la enfermedad.

La psoriasis es una de las enfermedades que más impacto negativo puede llegar a tener en los pacientes. El bienestar emocional y físico se puede ver afectado, y las lesiones cutáneas pueden generar un trastorno de la rutina diaria. El dolor, la vergüenza y el miedo al rechazo social puede ser un factor presente en las personas que padecen psoriasis.

Sin ir más lejos, varios pacientes que transitan esta enfermedad han comparado sus efectos físicos y mentales con los de otras enfermedades tales como el cáncer, la hipertensión, depresión, diabetes, artrosis, entre otras.

¿La psoriasis es contagiosa?

No, la psoriasis no es contagiosa ni infecciosa. No puede transmitirse entre pacientes. Sin embargo, puede tener un componente hereditario. De todos modos, la transmisión de padres a hijos es compleja y no se ha logrado comprender en su totalidad.

La probabilidad de contraer psoriasis está estimada en un 41% si es que ambos padres tienen la enfermedad. En tanto, si un solo progenitor la padece, el porcentaje de que un descendiente la herede es del 14%.

Causas de la psoriasis: no es una enfermedad psicológica

Es una enfermedad crónica del sistema inmune. Los profesionales que se dedican a estudiar la psoriasis han detectado que los componentes emocionales y psicológicos (estrés, o un episodio traumático) pueden desencadenar y/o empeorar el cuadro. Sin embargo, este no es el principal responsable: las lesiones de psoriasis pueden generarle estrés al paciente, y allí la enfermedad corre riesgo de agudizarse.

Tratamiento de la psoriasis

Es importante destacar que la psoriasis no tiene cura. Ahora bien, existen diferentes tratamientos que pueden ayudar a mantenerla bajo control. Ninguno de estos funciona para todos, y las respuestas de los pacientes al tratamiento pueden variar con el tiempo. De hecho, no es inusual que se necesiten diferentes "pruebas" para hallar el método más adecuado de palear la enfermedad.

A menudo, los pacientes pueden sentir la sensación de que la psoriasis no está siendo controlada, o bien que el tratamiento ya no funciona como antes. En ese momento, se debe recurrir al médico o dermatólogo. Las indicaciones profesionales deberán ser seguidas al pie de la letra.

Hasta el día de hoy se practican alternativas terapéuticas que ayudan a muchos pacientes a realizar una vida normal y sintiendo la libertad que creyeron haber perdido luego de declararse la psoriasis.

Los tratamientos para la psoriasis son tres

-Terapias no sistémicasTerapias tópicas (se emplean externamente y focalizados sobre las lesiones) y fototerapia (luz ultravioleta)

-Terapias sistémicasSon medicamentos administrados en comprimidos o inyecciones.

-Terapias biológicasSon medicamentos elaborados a base de células humanas o animales que hacen frente a la enfernedad en el sistema inmunitario. Se pueden administrar como inyecciones subcutáneas o infusiones de caracter intravenoso.