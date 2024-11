Alerta: cuál es el ejercicio que reduce hasta 90% el riesgo de infartos y ACV.

Los infartos y los accidentes cerebrovasculares (ACV) son dos de las causas de muerte más comunes en todo el mundo, en especial entre adultos mayores. Afortunadamente, la ciencia descubrió que existe un ejercicio clave para reducir el riesgo de infartos y ACV hasta un 90%. Por esta razón, los expertos recomiendan practicarlo a diario, junto con una alimentación saludable.

Es sabido que la alimentación y el ejercicio físico juegan un rol fundamental en la salud. Sin embargo, la ciencia demostró que existen ciertos tipos de ejercicios que son especialmente beneficiosos para cuidar el corazón y el cerebro, y así, reducir el riesgo de infartos y ACV entre un 80% y un 90%. Además, es muy fácil de practicar y basta con hacerlo media hora al día.

Cuál es el ejercicio que previene los infartos y ACV

Según un estudio científico llamado Attica, publicado en la revista British Medical Journal, tanto los hombres como las mujeres mayores de 45 años que realizaban ejercicios de fuerza no solo tenían más musculatura, sino que además reducían más del 81% el riesgo de sufrir un infarto o derrame cerebral, comparado con aquellos que no tenían desarrollada su masa muscular.

José Abellán, cardiólogo intervencionista en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena en Murcia, recomendó que lo ideal es practicar entrenamiento de fuerza (con pesas) 2 o 3 veces por semana, y 2 o 3 veces por semana hacer ejercicio aeróbico (que puede ser correr, caminar rápido o practicar alguna actividad movida, como baile). Cuanto más se cumpla esto y más se cuide la alimentación, más posibilidades se tienen de llegar mejor a la adultez. Lo ideal es entre media hora y una hora al día.

Otras recomendaciones para prevenir el riesgo de infartos y ACV

Evitar los alimentos ultra procesados.

Evitar el gluten.

Evitar el azúcar y edulcorantes artificiales (lo más aconsejable es el stevia).

Evitar la sal con sodio.

Beber entre 2 y 3 litros de agua al día.

Incluir frutas y vegetales de todo tipo.

Incluir pescado, que contiene omega-3.

Incluir carnes rojas y blancas, preferentemente magras.

Eliminar totalmente el tabaco.

Reducir el consumo de alcohol lo más posible.

Evitar jugos azucarados, de frutas y gaseosas.

Incorporar frutos secos.

Ir regularmente al médico.

Nunca dejar de practicar actividad física.

Gestionar el estrés. Esto se puede lograr estando en contacto con la naturaleza, meditando, practicando yoga y rodeándose de personas que te generen una sensación de bienestar.

Mate anti estrés: el truco para que el mate no te de taquicardia y ansiedad

El mate es una bebida popular consumida por millones de argentinos y latinos. A pesar de que tiene muchos beneficios para el organismo, también es cierto que muchas personas sufren alteraciones en su sistema nervioso al consumirlo, además de síntomas digestivos que pueden dañar el revestimiento del estómago. Por esta razón, una usuaria de TikTok, que se dedica a dar tips sobre salud y alimentación compartió en la plataforma cuál es el secreto para preparar un mate anti estrés y ansiedad.

El mate está hecho a base de varios compuestos, siendo el principal la cafeína. Por esta razón, si se consume a diario o en una cantidad excesiva puede generar muchos síntomas desagradables, como taquicardia, palpitaciones, disminución de la presión arterial, palidez, sudor frío, confusión mental, aceleramiento y sensación de estar en estado de alerta. Además, puede dar síntomas digestivos, como náuseas, acidez, reflujo, dolor en la boca del estómago, entre muchos otros. Afortunadamente, existe una manera de tomar mate sin sufrir todos estos efectos.

Una tiktoker llamada Martina que se describe como health coach, cuyo nombre de usuario es @healthyliv.in, publicó un llamativo video enseñándoles a sus seguidores cómo prepara un mate anti estrés y ansiedad, titulado: "Cómo armo el mate para que no me altere el sistema nervioso, me caiga súper bien a nivel digestivo y no me inflame". En cuestión de horas, sus consejos se viralizaron.

La tiktoker explicó que lo fundamental es agregarle muchos yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Además, aconsejó reemplazar la yerba tradicional por yerba orgánica. "Lo primero es un 20% de yerba. Si es orgánica y suave, mejor. Ahora, los yuyos. Le voy a poner un poco de carqueja, que es hepato protectora, mejora la función del hígado y disminuye los niveles de azúcar en sangre", comenzó diciendo.

"Un poco de cola de caballo, que ayuda muchísimo a la retención de líquidos, y un poquito de yerba, melissa y manzanilla. Estas hierbas alivian el estrés, promueven la relajación y tienen propiedades antimicrobianas", detalló. Luego, añadió otro dato importante: intentar no utilizar un mate de calabaza. "A mí los de calabaza no me funcionan, me inflaman muchísimo. En cambio los que son de madera, son mucho más suaves. La idea es que jueguen con los yuyos, que prueben diferentes combinaciones. Lo importante es que no predomine la yerba", concluyó.