Qué significa tener cucarachas en mi casa y por qué es una señal de alerta.

Lo primero que se debe hacer es mantener la higiene en la casa. Es indispensable no dejar restos de comida durante muchas horas, mantener la cocina limpia con lavandina, no dejar los platos sucios en la cocina durante toda la noche y no dejar ni una miga de pan en el suelo, ya que las cucarachas se ven atraídas hacia cualquier mínimo resto de comida. También es muy importante sacar la basura.