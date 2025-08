Quién es Nadia Coralina, la bióloga del Conicet que se volvió furor en las redes sociales

El streaming de la misión científica del Conicet tiene a los argentinos fascinados y la bióloga marina Nadia "Coralina" Cerino se volvió furor en redes sociales durante la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino de Mar del Plata. ¿Quién es?

Nadia "Coralina" Cerino es una de las biólogas más importantes del país en el estudio de los corales de aguas profundas y forma parte de la denominada expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV, en la que 25 científicos del Conicet junto al instituto Schmidt Ocean investigan las profundidades del mar argentino.

El apodo de la investigadora del Conicet nació justamente por su especialización en los corales de aguas profundas. Cerino se dedica a la taxonomía y distribución de estos ecosistemas vulnerables y poco explorados del Mar Argentino. Además, es investigadora en el Laboratorio Químico del Departamento Científico de Pericias de la Prefectura Naval Argentina, donde estudia contaminantes.

Nadia comenzó a ser conversación en redes sociales tras una exclamación sincera en una de sus largas jornadas nocturnas monitoreando el robot submarino: “Che, no sacamos ni un coral”, apuntó. La especialista desató una gran cantidad de posteos y cariño fundamentalmente por su pasión y amor al narrar las observaciones del equipo nocturno del que forma parte. Es incluso de las investigadoras preferidas por los más chicos por su manera de contar.

Ahora, Nadia Coralina se convirtió en una de las caras más visibles del streaming que ya es furor en Argentina. “Es una locura, no sabemos qué pasó. Es buenísimo que la gente siga creyendo en la ciencia, en la naturaleza y el conocimiento”, consideró Cerino en una entrevista con La Nación sobre la viralización de la transmisión en redes. La bióloga se creó incluso una cuenta de Instagram para compartir contenido sobre, no solo los hallazgos, sino el detrás de escena de la investigación.

El streaming pasó de tener 10 espectadores a más de 35.000 en simultáneo, incluso en los últimos días sumaron más de un millón de visitas. “Nunca imaginamos esto cuando arranqué a estudiar en el 96. No había ni celulares”, comparó. Con su lema “no se puede conservar lo que no se conoce”, la bióloga consideró: “Es muy importante conocer nuestro territorio. Si uno quiere ver un bosque o una selva lo buscas en Internet y listo. Del fondo oceánico no se sabía qué había".

"Es importante que la gente lo conozca, sobre todos los más chicos. Sería muy importante que a partir de estos la gente vuelva a amar la naturaleza, que más gente se interese en estudiar esto”, deseó Nadia Coralina.