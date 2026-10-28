¿Sabés jugar con perros de refugio? En solo 8 minutos puede decidirse su adopción

En 2014, la especialista en comportamiento animal Alexandra Protopopova llevó a cabo un estudio que cambió la forma de entender las adopciones en refugios. Su investigación se centró en la interacción entre las personas interesadas en adoptar y los perros fuera de sus jaulas, un momento que resulta clave para que el vínculo se forme o no.

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El trabajo, realizado en conjunto con Clive Wynne y publicado en Applied Animal Behaviour Science, analizó 250 encuentros entre perros y posibles adoptantes. Sorprendentemente, concluyeron que la apariencia física no era el factor determinante para que un perro fuera elegido.

Lo que realmente influía en la decisión de adopción eran dos comportamientos específicos: que el perro respondiera a las invitaciones al juego y que se acostara cerca del visitante. Según el resumen académico de la Universidad Estatal de Arizona, los perros adoptados pasaron la mitad del tiempo ignorando las señales de juego y el doble de tiempo cerca de la persona que quería adoptarlos.

Este hallazgo llevó a Protopopova a una reflexión clave: “Las personas no son muy buenas jugando con sus perros”. En lugar de entrenar a los animales para jugar, la investigadora decidió darles voz y observar qué tipo de juegos preferían, para luego guiar a los adoptantes hacia esos juguetes o dinámicas específicas.

El estudio también reveló que la primera interacción fuera de la jaula es fundamental. La mayoría de los visitantes pidió conocer a un solo perro y el promedio de ese encuentro fue de apenas ocho minutos. En ese breve lapso, el perro debía generar una conexión que motivara al visitante a avanzar con la adopción.

Protopopova y sus colegas notaron que las características físicas no tenían tanto peso en esa etapa inicial. En cambio, la conducta del perro durante el encuentro era la que inclinaba la balanza. Los perros adoptados no fueron necesariamente los más activos o llamativos, sino aquellos que respondían mejor a las señales de juego y se mostraban cercanos, comportamiento que los potenciales adoptantes interpretaron como calma, afinidad o interés.

Los perros adoptados pasaron el doble de tiempo cerca del visitante.

El problema, sin embargo, es que el juego no depende únicamente del perro. Si el visitante no utiliza señales claras o adecuadas, el animal puede parecer desinteresado, cuando en realidad no entiende lo que le proponen. Por eso, Protopopova sugirió una estrategia práctica: preguntar qué juegos prefiere cada perro y usar ese juguete para iniciar la interacción.

Este enfoque tuvo resultados positivos en investigaciones posteriores, con una tasa de adopción casi 70% mayor cuando se utilizaban los juguetes favoritos del animal, según el Cambridge Center for Behavioral Studies. Así, cambiar el foco de la culpa del perro hacia una mejor preparación del encuentro puede marcar la diferencia.

La primera interacción fuera de la jaula dura apenas ocho minutos.

Para los refugios, este detalle es crucial. Organizar el espacio, ofrecer los juguetes adecuados y enseñar a los visitantes cómo iniciar el juego puede evitar que un perro vuelva a la jaula y, en cambio, le brinda una oportunidad real de encontrar un hogar. Como dijo Nicola Rooney, citada en este tipo de investigaciones, antes de pensar que un perro “no juega bien”, es importante que la persona revise su propia conducta y qué señales está usando.