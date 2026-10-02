Un jubilado que cobra la mínima dio en adopción a su perro en medio de la crisis del gobierno de Milei: "No lo puedo mantener". Foto: @refugioelcampito

Un jubilado tuvo que dar en adopción a su perra, producto de la crisis económica de Javier Milei. La noticia se dio a conocer a través del refugio El Campito, que compartió en su Instagram la carta que el hombre dejó junto a su mascota. "Se llama Zoe. Es hermosa y muy buena", recita el manuscrito.

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Según se puede leer en la carta, el hombre comenta que cobra la jubilación mínima y que tuvo que mudarse a un monoambiente donde no aceptan mascotas. En consecuencia, tomó la dura decisión de buscar otro dueño para Zoe. "Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días de nacida. No la puedo tener ni mantener", explica y expresa para que no queden dudas de la situación: "La amo muchísimo, pero no puedo tenerla más. Por favor les pido que la cuiden. Gracias", cierra su despedida, que no lleva firma ni ningún dato de él.

Un hombre que cobra la jubilación mínima se vio obligado a dar en adopción a su perro. Foto: @refugioelcampito

Por su parte, el refugio posteó junto a la foto de la carta: "No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo que debe ser sentir que no hay opciones. No quisiéramos estar nunca en tu situación. Entendemos lo que ser jubilado 'con la mínima' y también sabemos que mucha gente pasa por la angustia de no ser aceptados para un alquiler si conviven con perros y gatos. Y eso está mal".

Refugio El Campito fue el encargado de compartir la situación. Foto: Captura de pantalla

"Hay un aspecto que trasciende lo moral. Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir que vivir en la calle al buscar un alquiler. No hay daño en esa convivencia. Hay discriminación en esa prohibición La familia multiespecie tiene que ser un derecho para no pasar por esta indignidad. Tenemos que trabajar en eso. Querido/a señor/a: por favor escribinos a institucional@elcampitorefugio.org. Por Zoe, por vos. Te abrazamos", cierra el texto del refugio.

La jubilación mínima, con el bono incluído, está $505.748,51. Foto: ANSES

Cuánto gana un jubilado que cobra la mínima

En octubre de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 1,66%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, reciben desde entonces un pago de $505.748,51.