Asesinaron a "La Pancha Quebracho", ícono del transformismo en Mar del Plata

El artista transformista, que actuaba en boliches y bares del colectivo LGBT+, fue asesinado a golpes en el cráneo. Los referentes de la comunidad lo recordaron a través de publicaciones e imágenes en redes sociales.

"La Pancha Quebracho", artista transformista del circuito under de Mar del Plata, fue hallado sin vida el pasado domingo por dos amigos, en su domicilio del barrio Alto Camet en el norte de la ciudad. Identificado como Héctor Alberto Juárez (57), que trabajaba desde los 80 en diferentes boliches y bares, este ícono marplatense se transformaba al ingresar al camarín y al saltar al escenario. Ahora, los resultados preliminares de la autopsia indican que fue asesinato a golpes en el cráneo con un elemento contundente.

La causa quedó en manos de la fiscal Romina Díaz, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Mar del Plata. En primer lugar, por "averiguación de causales de muerte"; y luego, tras la autopsia, la causa pasó a ser caratulada como "homicidio". Cabe resaltar que, hasta el momento, no hay sospechosos según las autoridades.

La Pancha Quebracho realizaba shows y espectáculos en salas y locales vinculados al colectivo LGBTIQ+. Vivía sola en una construcción precaria, en las afueras de la ciudad y se trasladaba hacia el centro, a bordo de una vieja bicicleta con una valija repleta de vestidos, plumas y maquillaje. La última presentación fue el viernes 16 de julio, en "El Punto Lounge".

"Fue un ícono del transformismo. En la época de los militares, fue uno de los primeros transformistas en la disco Pomelo, lo han llevado preso por transgredir las normas", recordó Lautaro Reyes, uno de los representantes más importantes del circuito de espectáculos de transformistas en la calle Rivadavia, en diálogo con La Capital. Y agregó: "No sabemos qué le pasó, si fue un crimen de odio o no. Es imposible que haya ido a robarle, ¿qué le podían robar? Mucho menos suicidarse, tenía unas ganas de vivir tremendas".

Tras conocerse la triste noticias, diversos referentes de la comunidad LGBT+ la recordaron a través de publicaciones e imágenes en redes sociales. "Ha sido uno de nuestros transformistas más queridos. Era casi imposible que viéndolo montado no nos saque una sonrisa. Transmitía buen humor. Hacía que nos relacionáramos con ‘lo ridículo’ de nosotrxs mismxs", escribió el dueño del bar Nevermind Javier Moreno Yglesias. Y cerró: "Hoy, un crimen de odio que engrosa la lista de tantos otros que hubo en Mar del Plata contra nuestros put8s grandes y contra las femineidades trans. Siempre llevaré en mi corazón tus últimas apariciones tan Siouxsie, y aquellas de Valeria, Thalía, Perhaps Perhaps Perhaps, Fever… Inolvidable Pancha".

Por su parte, en diálogo con el sitio "Qué Digital", Santiago Flores, colega transformista de "La Feliz", contó: "Hacía cosas tremendamente divertidas. Era imposible no reírse con 'La Pancha'. Subía a un escenario y todo lo que se había puesto se empezaba a desarmar porque no había forma de sostenerlo con lo que ella se reía y bailaba. Yo siento que perdimos un pedazo de nuestra historia como colectivo". Además contó que "le vivían robando desde hace muchos años" y que se encontraba fuera del sistema "sin luz, sin gas, cocinaba con un horno afuera". Y cerró: "Se cansó del sistema y se arregló con la naturaleza".

En la misma línea, la Federación Argentina LGBT+ envió condolencias a familiares, amigxs y compañerxs. No solo de Pancha sino también de Alejandra, una reconocida militante trans de Santa Fe, quien fue la primera persona en dicha provincia en obtener un DNI con su identidad autopercibida. En las últimas horas, luego de un incendio en su vivienda, fue hallada muerta con notables signos de violencia, heridas de arma blanca y quemaduras leves. Su expareja fue detenido.

"Los crímenes de odio siguen enlutando a nuestra comunidad. Este fin de semana, asesinaron a la compañera santafesina Alejandra Ironici, una de las referentes trans en la provincia. También fue asesinado el compañero artista del transformismo, Pancha Quebracho, en la ciudad de Mar del Plata. Historia militante e historia en el arte. Dos pérdidas, resultado de crímenes de odio", escribieron.

Por su parte, la presidenta de la Federación Argentina LGB+, Flavia Massenzio, expresó: "Siguen recrudeciendo la violencia, el odio y la discriminación hacia nuestras identidades. Exigimos una pronta acción de la Justicia, con respuestas efectivas que terminen de una vez con estos ataques". Y agregó sobre el proyecto de una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional: "Sigue durmiendo en Congreso, necesitamos que lo traten porque es una ley urgente y vital, que va a dar respuestas concretas y efectivas, porque va a incluir a nuestra comunidad, entre otros grupos vulnerados, dentro de sus pretextos discriminatorios. Mientras ese proyecto reposa, nos siguen violentando y asesinando".

Por último, la referente e integrante del área de Políticas de Género de la Municipalidad, Cintia Pilli, también le dedicó unas palabras: “Mucha tristeza y dolor en la comunidad, te recordaremos quienes pudimos conocerte arriba y abajo del escenario con tu alegría y desparpajo. Hasta la Victoria siempre Panchita del amor”.