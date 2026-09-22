En Michigan, un hombre realizó una compra que parecía común, pero terminó siendo un verdadero hallazgo artístico. En julio de 2026, durante una venta de garaje, adquirió un cuadro por apenas 30 dólares con la idea de decorar su casa.

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La pintura, obra de la reconocida artista surrealista Gertrude Abercrombie, fue creada en 1951 y había permanecido fuera del registro público durante más de 75 años. La obra, titulada Alderman Merriam’s Shells, podría alcanzar un valor de entre 150 mil y 250 mil dólares en el mercado del arte.

¿Cómo fue el hallazgo de la pintura de Gertrude Abercrombie en la venta de garaje?

El hombre encontró el cuadro en un oscuro pasillo dentro de la casa donde se realizaba la venta. El lienzo mostraba varios caracoles y estaba firmado con la inscripción “Abercrombie, ‘51”. Aunque dudaba de su autenticidad, decidió comprarlo por el bajo precio.

Tiempo después, durante unas vacaciones, visitó una exhibición dedicada a Gertrude Abercrombie en el Milwaukee Art Museum. Allí, al revisar el catálogo, sorprendió descubrir una fotografía de la misma obra publicada en el Chicago Tribune en 1952, confirmando así que su adquisición era genuina.

El catálogo de museo y el dato histórico que reveló un tesoro oculto por 75 años

La especialista Susan Weininger confirmó la autenticidad del cuadro. Según los expertos, Abercrombie entregó esta pintura al médico John Reynolds como forma de pago por una intervención médica. La obra permaneció en la familia del doctor durante décadas hasta que finalmente fue vendida por la suma simbólica de 30 dólares.

Gertrude Abercrombie entregó "Alderman Merriam’s Shells" a un médico a cambio de un procedimiento médico en 1952.

¿Cuánto vale el cuadro de Gertrude Abercrombie y cuándo se subasta?

El próximo 1.° de octubre de 2026, la casa de subastas Freeman’s en Nueva York pondrá a la venta esta pieza única, con un valor estimado entre 150 mil y 250 mil dólares, transformando así una compra modesta en un tesoro inesperado.