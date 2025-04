Chau colador: el invento para colar los fideos que es más barato y ocupa menos lugar en la cocina.

Un nuevo invento que reemplaza al colador llegó para quedarse y va a ser tendencia este 2025. El colador es un elemento indispensable que seguramente tenés en tu cocina para colar fideos y arroz. Sin embargo, esta nueva alternativa se presenta como mucho más práctica, fácil y rápida de lavar y que ocupa muy poco espacio.

Con el correr de los años, se inventan nuevos elementos para la cocina que facilitan la vida de las personas. Si no tenés mucho tiempo para lavar los platos, o bien tenés una alacena chica y poco espacio de guardado, este utensilio es ideal para vos. Actualmente se vende por Amazon, pero también se puede conseguir en algunos bazares.

Se trata de un colador de silicona con clips, que en vez de ser redondo y ocupar todo el diámetro de la olla, ocupa menos de la mitad y tiene una forma doblada. De esta manera, se inclina el recipiente y el líquido se escurre mientras la comida queda segura adentro. Así, el drenaje se hace mucho más eficientemente y se evitan accidentes, como por ejemplo, que te quemes. Además, tiene un sistema de clips que se engancha a los bordes de la olla.

Su material es de silicona de alta calidad, resistente al calor, apta para temperaturas de hasta 240 °C. Además, es apto para lavavajillas, perfecto para lavarlo sin complicaciones. Tiene un diseño muy compacto que te permite guardarlo en cocinas chicas o con poco espacio de guardado.

Lo estás haciendo mal: cómo hay que comer el huevo para aprovechar su proteína al máximo

Incluir huevos en la dieta de todos los días para obtener proteínas es fundamental. Sin embargo, muchas personas no saben cuál es la manera correcta de comer huevos para aprovechar al máximo su fuente proteica. Según expertos en nutrición, no es lo mismo el tipo de cocción que se haga para consumirlos, ya que esto influye significativamente en la manera en la que el cuerpo procesa y absorbe las proteínas.

Las proteínas son indispensables para hacer crecer la masa muscular. Además, son nutrientes que no pueden faltar para tener huesos, órganos, cabello, uñas y piel saludables. Las proteínas también se encargan de la función metabólica y reguladora del organismo y de fortalecer el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo aconsejable es ingerir 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día.

Una típica comida fitness que hacen muchas personas que realizan actividad física a diario es los huevos revueltos. Sin embargo, esta no es la mejor manera de cocción para aprovechar al máximo su nivel nutricional. Para esto, lo mejor es cocinarlos en forma de huevo duro o huevo poché. De esta manera, no se le agregan grasas. Además, se aconseja añadir aceites saludables, como aceite de oliva, para aportar grasas saludables. Sin embargo, si optás por huevos revueltos, se aconseja que no utilices grasas.

Formas más saludables de consumir huevos