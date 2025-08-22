¿Se va el viento zonda? Esto dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Durante el jueves toda la provincia de Mendoza sintió el viento Zonda y este viernes atraviesan el ingreso de un frente frío con viento proveniente del sur, lo que derivó en un marcado descenso de la temperatura. ¿Cómo seguirá el tiempo en el país?

Además, para cerrar la semana se preveía un día parcialmente nublado, con precipitaciones aisladas y nevadas de intensidad moderada en cordillera. La máxima este viernes llegará a 14°C y la mínima quedó en 8°C.

¿Cómo afectó el Zonda a Mendoza?

El descenso de temperaturas viene después de que el Zonda se sintiera en distintos sectores de Mendoza, con ráfagas que tuvieron distinta intensidad en cada departamento provincial. Incluso, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases vespertinas y nocturnas en Lavalle, Luján de Cuyo y Santa Rosa.

Durante el fin de semana en Mendoza volverá a transitar mejoras en las condiciones climáticas. Para el sábado está prevista una jornada más estable y agradable, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima se ubicará en 15°C, mientras que la mínima estará en 5°C.

Pero será el domingo cuando llegará el tiempo mayormente despejado y marcado ascenso de la temperatura. El pronóstico local anticipó que habrá heladas parciales durante la mañana. En cuanto a las temperatuas, la máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 3°C.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Argentina

Durante el sábado, un nuevo centro de altas presiones post-frontal se ubicará sobre el centro y norte de la Argentina. De esta manera, se asegurarán las condiciones estables y cielos mayormente despejados. El aire frío se instalará en gran parte del territorio. Las lluvias quedarán restringidas al Litoral, Formosa y Chaco.

Se podrían registrar temperaturas bajo cero en las sierras de Córdoba y San Luis. En la Patagonia, persistirán los vientos intensos y las nevadas. El SMN ya emitió una alerta por vientos fuertes para el sudoeste de Chubut.

Por último, para el domingo se detectó un frente frío ya fuera del territorio argentino, lo que daría lugar a cielos mayormente despejados en el centro y norte del país. En lo que respecta a la Patagonia, seguirá la nubosidad abundante, las nevadas, algunas lluvias y vientos intensos.

Finalmente, el lunes comenzará un período de ascenso sostenido de temperaturas, impulsado por vientos del oeste y noroeste. Mientras que en la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre lunes y miércoles la persistencia de nevadas será presistente.