De acuerdo al modelo térmico del SMN, el frente de aire polar marítimo tomará un nuevo impulso en la madrugada del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la continuidad del aire frío polar en la zona central y provincias del norte de la Argentina hasta el viernes 31 de octubre.

El fenómeno, que ya dejó registros mínimos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de a penas 8.3 °C, volverá a tomar fuerza en horas de la madrugada del miércoles y jueves, cuando el mercurio no superará los 9° C.

"De origen marítimo, provoca un descenso térmico muy marcado, con valores mínimos que en la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa podrían ubicarse entre 0 °C y 2 °C. En el sudoeste bonaerense, las temperaturas llegarán a valores cercanos a 0 °C o incluso -1 °C, siendo el núcleo más frío de todo el evento", informó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

¿Hasta cuándo dura el aire polar en el AMBA?

De acuerdo al modelo térmico del SMN actualizado este martes, el frente de aire polar marítimo tomará un nuevo impulso en la madrugada del miércoles para luego iniciar desde el jueves un proceso de atenuación hasta su final, previsto para el viernes 31 de octubre.

Su extensión no sólo se concentrará en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, sino que también cubrirá casi la totalidad del territorio nacional, con excepción de Santiago del Estero y una franja mínima de Chaco, Salta, Formosa y Jujuy.

Hacia el fin de semana se vislumbran indicios de inestabilidad sobre el área central del país, lo que podría dar lugar a nuevos chaparrones o tormentas aisladas.

Pronóstico del tiempo semanal para Buenos Aires y alrededores

Miércoles 29 de octubre

Cielo parcialmente nublado / Chaparrones

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 18° C

Jueves 30 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 20° C

Viernes 31 de octubre

Algo nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 24° C

Sábado 1 de noviembre

Parcialmente nublado