Ciclón extratropical: llega a Argentina el fenómeno que traerá fuertes lluvias y frío.

Luego de varios días de especulaciones y falsas alarmas, se confirmó la llegada de un fenómeno meteorológico que cambia la temperatura en Argentina. Un particular suceso tendrá lugar en los próximos días y marcará un fuerte descenso de las temperaturas junto a la llegada de intensas lluvias.

Según trascendió, llegará un ciclón extratropical que enciende alertas en varias zonas de Argentina, ya que además de su intensidad, traerá consigo el descenso de las temperaturas. Las zonas más afectadas del país serán la Patagonia y el litoral atlántico, con posibilidad de extenderse hasta el norte con intensas lluvias, pero el frío empezará a sentirse en muchos puntos, incluido el AMBA.

En los próximos días, incluso extendiéndose hasta el fin de semana, empezará a sentirse la llegada de este fenómeno. Desde el SMN emitieron alertas amarillas para varias provincias por lluvia de hasta 100 milímetros en 48 horas, vientos con ráfagas de hasta 80 km/h y un descenso brusco de las temperaturas, con mínimas cercanas a los 0°C en zonas del sur y centro del país. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Río Negro, Chubut, La Pampa, y parte del sur de Córdoba y Santa Fe.

El ciclón extratropical es un fenómeno que ya sucedió varias veces en el país. Se trata de sistemas de baja presión que se forman fuera de las zonas tropicales y se desarrollan por el encuentro de masas de aire cálido y húmedo con aire frío y seco. Esto genera inestabilidad atmosférica, precipitaciones abundantes, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso térmico.

