Fue calificado con categoría 5 (Foto: NASA).

El supertifón Sinlaku avanza con fuerza sobre el océano Pacífico y mantiene en alerta a un grupo de islas estadounidenses remotas. Este fenómeno tiene una intensidad excepcional para esta época del año que, de acuerdo a los pronósticos, impactará en las próximas horas con vientos extremos.

Este sistema meteorológico tiene previsto tocar tierra durante la noche de este martes en las Islas Marianas del Norte. El fenómeno será acompañado por vientos "destructivos", precipitaciones intensas y posibles inundaciones, que podrían terminar en interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

El fenómeno mostraba una intensidad significativa desde el lunes, según reportó la agencia AP, mientras avanzaba sobre el océano con vientos máximas sostenidos de 173 millas por hora (278 kilómetros por hora), según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

El tifón más potente

Esta magnitud lo ubica como el tifón más potente en lo que va del 2026, con características que equivalen a un huracán de categoría 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson. Las proyecciones indican que el supertifón podría debilitarse levemente, pero mantendría una fuerza considerable al pasar sobre o muy cerca de las islas de Tinian y Saipan, dos de los puntos más poblados del archipiélago.

Si bien no se espera un impacto directo sobre Guam, territorio estadounidense con aproximadamente 170.000 habitantes, la isla ya afronta efectos significativos, como ráfagas de hasta 60 millas por hora (96 kilómetros por hora), acompañadas de lluvias intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las medidas preventivas, se incluyó el cierre de la mayoría de los comercios y se instó a la población a mantenerse en sus hogares. La situación también generó preocupación adicional dado antecedentes recientes, como el tifón Mawar en 2023, que dejó a la zona sin luz durante varios días.

La advertencia de la NASA

Por otro lado, desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destacaron el carácter inusual de Sinlaku por su "intensidad" y por el momento del año en que se desarrolló. La agencia indicó que el tifón alcanzó vientos sostenidos cercanos a 175 millas por hora (280 kilómetros por hora). Esto ubica al supertifón dentro de la categoría más alta de la escala usada por la Agencia Meteorológica de Japón.

Además, los datos satelitales tomados por el instrumento VIIRS a bordo del satélite Suomi NPP permitieron observar detalles únicos del sistema, como la formación de ondas gravitacionales generadas en la troposfera (capa más baja de la atmósfera) que llegaron a ser visibles incluso en niveles superiores como la mesosfera.

La NASA también destacó que Sinlaku es uno de los pocos tifones de categoría 5 que se han registrado tempranamente en el año, por lo que se volvió un caso poco frecuente en los registros históricos. En este contexto de preocupación, instalaciones militares estadounidenses activaron protocolos de emergencia para que el personal se resguarde ante el avance del sistema.

¿Por qué es un supertifón?

Un supertifón es un ciclón tropical que se forma en el noroeste del océano Pacífico y representa los sistemas más intensos del planeta. Para llegar a ser clasificados como tales, deben llegar a vientos de al menos 240 kilómetros por hora (unas 150 millas por hora), una potencia comparable a los huracanes más severos del Atlántico.

La denominación se usa hace casi 80 años y permitió identificar más de 300 fenómenos de este tipo. Aunque la aparición de uno con características tan extremas en abril lo volvió un fenómeno llamativo para la comunidad científica.

Sinlaku es el segundo ciclón tropical de categoría 5 de 2026, después de Horacio, que azotó el sur del océano Índico a finales de febrero. Mientras tanto, varias otras tormentas giraban sobre los océanos del planeta. El 10 de abril, el ciclón tropical Maila giró en dirección opuesta cruzando el ecuador, y el 12 de abril, el ciclón tropical Vaianu cruzó la Isla Norte de Nueva Zelanda.