Buenos Aires, "TAPADA" por una alerta meteorológica por viento: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

Alerta meteorológica para Buenos Aires y varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra en su pronóstico del tiempo que Buenos Aires está “tapada” por una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas, al igual que en varios puntos del país: es por fuertes tormentas y vientos.

Al respecto, el organismo especializado en el clima precisa que las provincias afectadas por esta alerta meteorológica, además de la mencionada Buenos Aires, son: Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por su parte, se prevé una semana en donde la noticia pasará por la vuelta del calor: el frío quedará atrás y, más cerca del “finde”, se espera que el sol radiante y las altas temperaturas, con máximas de 32 grados, tomen la posta. Los detalles.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica

Alerta meteorológica para Buenos Aires y varias provincias: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

El SMN lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla para las próximas horas, que será por fuertes vientos. Es para casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, y se le suman Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Chubut.

Al respecto, la entidad especializada en el clima precisa que estas zonas “serán afectadas por vientos del sudoeste o sur, con velocidades entre 25 y 40 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h”. Se espera que tengan lugar en las primeras horas y la tarde de este lunes, siendo que podrían mermar para la noche.

Servicio Meteorológico Nacional: fuertes tormentas en varias provincias

El pronóstico del tiempo muestra que son dos las provincias que están afectadas por una alerta meteorológica amarilla para las próximas horas de este lunes y por fuertes tormentas: se trata de Jujuy y Salta, las cuales deberán seguir las recomendaciones del SMN.

Sobre el fenómeno que se avecina, esperan que el área sea “afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”. “Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, completa. Por su parte, existen una serie de recomendaciones para la población de las zonas afectadas. Estas son:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.