La Ciudad tendrá un rincón donde despedir a las mascotas: el nuevo cementerio de animales.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación de un cementerio para mascotas en el Cementerio de la Chacarita, un espacio destinado a despedir y homenajear a los animales de compañía que formaron parte de la vida de los vecinos. El nuevo servicio permitirá realizar cremaciones y contar con un sector de memoria donde los tutores podrán depositar las cenizas de sus mascotas o realizar ceremonias de despedida.

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El proyecto presentado por el bloque Confianza y Desarrollo fue aprobado por unanimidad y establece un sistema de asignación de turnos para acceder a las prestaciones. Se tratará de un servicio pago, aunque el monto del arancel todavía no fue definido. Según lo establecido en la normativa, el valor deberá fijarse de acuerdo con criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Aprobaron la creación de un cementerio y crematorio público para mascotas.

En una primera etapa, comenzará a funcionar el servicio de cremación de animales de compañía, que estará ubicado en el Cementerio de la Chacarita. Además, contará con un sector de memoria especialmente destinado a las mascotas, donde se podrán depositar sus cenizas y organizar ceremonias para despedirlas.

Si bien el acceso será arancelado, la normativa contempla dos excepciones en las que el servicio podrá ser gratuito. Una de ellas alcanza a los animales sin identificación ni tutor responsable conocido que sean recogidos de la vía pública dentro de la Ciudad, ya sea por las autoridades competentes, organizaciones rescatistas o personas dedicadas al rescate animal.

La segunda contempla a los tutores de mascotas fallecidas que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos, el objetivo es garantizar el acceso al servicio más allá de las posibilidades económicas de quienes lo necesiten.

Cuándo se construirá el cementerio para mascotas en Chacarita

La creación del cementerio para mascotas también forma parte del proyecto aprobado, aunque todavía resta definir dónde estará ubicado el predio y cuándo se empezará a construir. Una de las posibilidades que se evalúan es que funcione dentro del Cementerio de la Chacarita, al igual que el servicio crematorio.

A diferencia de la cremación, que tendrá una primera etapa de implementación, el cementerio requiere avanzar en la definición de su espacio y las condiciones de funcionamiento. Entre los requisitos previstos se encuentra la intervención de un equipo veterinario, que deberá evaluar las causas de muerte de los animales antes de autorizar su sepultura. Este control tendrá como finalidad preservar las condiciones sanitarias del predio y evitar riesgos asociados a enfermedades o posibles causas de muerte que puedan comprometer la seguridad del lugar.