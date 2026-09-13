Se presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña para crear un cementerio y un servicio público de cremación para animales de compañía. Las iniciativas, impulsadas por los legisladores Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, buscan establecer alternativas para el entierro y la cremación de perros y gatos, con opciones gratuitas o bonificadas para las personas que no puedan afrontar los costos.

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Las propuestas también buscan regular una situación que actualmente no cuenta con un espacio público específico, que es la disposición de los restos de las mascotas fallecidas.

Qué proponen los proyectos para el entierro y la cremación de mascotas

El proyecto presentado por Graciela Ocaña plantea la creación de un Cementerio Público de Animales, que permitiría realizar tanto inhumaciones como cremaciones. La propuesta establece que el espacio tenga supervisión veterinaria para controlar las condiciones sanitarias, evaluar las causas de muerte y regular el manejo de cadáveres, restos y cenizas.

La Legislatura porteña discute la creación de un sistema público para mascotas fallecidas. Foto: Magnific

El proyecto toma como punto de partida el Cementerio de la Chacarita, aunque contempla la posibilidad de extender las prestaciones a otras instalaciones de la Ciudad. También establece que el servicio deberá funcionar con criterios de protección ambiental y tecnologías que reduzcan la contaminación.

Por su parte, Emmanuel Ferrario propone crear un Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía, con un sistema de turnos y aranceles regulados por el Gobierno porteño. La iniciativa también contempla la creación de un espacio de memoria y homenaje donde las familias puedan depositar las cenizas de sus animales o realizar una despedida.

Actualmente, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur ofrece un servicio público y gratuito de cremación que funciona durante las 24 horas, todos los días del año. El organismo recibe alrededor de 600 cuerpos de animales por mes, pero realiza cremaciones colectivas y no devuelve las cenizas a los responsables. La alternativa a este servicio son las empresas privadas, que ofrecen cremaciones individuales, traslado, urnas y devolución de cenizas, entre otras prestaciones. Sin embargo, los costos pueden superar los 300.000 pesos, según el servicio contratado.

Sin embargo, los proyectos que se presentaron en la Legislatura buscan ampliar las opciones disponibles y establecer un sistema público que permita cremar o enterrar a los animales de compañía bajo condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, con alternativas de acceso gratuito o bonificado.