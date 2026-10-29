Endeudamiento: la Legislatura aprobó un proyecto contra "prácticas abusivas" de empresas de cobranza

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves los proyectos presentados por el bloque de Fuerza por Buenos Aires vinculados a endeudamiento familiar: una de las iniciativas, que busca regular los métodos de cobranza extrajudicial, se aprobó por unanimidad en general, mientras que la que tiene la intención de brindar asistencia a personas endeudadas, se aprobó con 41 votos a favor y 16 abstenciones.

{{{htmlAmp}}}

El texto busca penar a las empresas de cobranza que incurran en "prácticas abusivas". Entre las medidas, establece que, "al entablar el primer contacto, la agencia de cobranza o el profesional interviniente debe identificarse con su nombre completo o razón social, número de DNI o CUIT, número de licencia habilitante o tomo y folio de matrícula profesional, e indicar para qué acreedor realiza la gestión".

Asimismo, en el momento del contacto con la persona endeudada, "los acreedores y las personas que intervengan en la cobranza deben garantizar un trato digno, equitativo y respetuoso de los derechos de las personas consumidoras", y explica: "Se consideran prácticas abusivas todas aquellas conductas que generen intimidación, hostigamiento, vejación, engaño, afectación a la intimidad o a la tranquilidad personal y familiar, o que menoscaben el derecho a una información veraz, clara y detallada".

También prohibe contactar a las personas endeudadas más de una vez por día o dos por semana, comunicarse "de lunes a viernes entre las 20 y las 08 horas del día siguiente; los sábados antes de las 08 y después de las 12; y durante la totalidad de los domingos, feriados y días no laborables"; dirigir "notas, llamadas o mensajes a empleadores, compañeros de trabajo o espacios laborales de la persona deudora, o contactar a cualquier persona ajena a la deuda, salvo autorización previa y expresa por escrito".

Entre los testimonios brindados por vecinos porteños durante las audiencias, la mayoría de los afectados contó cómo estas empresas de cobranza los escrachaban y amenazaban con rematarles sus pertenencias. Ante esto, la ley aprobada por la Legislatura, que en realidad modifica la Ley N° 6171 de Regulación de la Cobranza Extrajudicial, prohibe "amenazar a la persona deudora o a su entorno familiar con el remate, pérdida o quita de su vivienda, o con el embargo directo de salarios, asignaciones familiares, cuentas bancarias o jubilaciones, sin mediar orden y mandamiento emitido por un juez competente", así como "exhibir letreros en lugares públicos, publicar listas de deudores en comercios, foros o plataformas web, o interactuar, etiquetar y enviar mensajes a la persona deudora o a sus contactos a través de redes sociales mediante perfiles personales o institucionales".

La iniciativa salió con 57 votos a favor y ninguno en contra ni abstenido en general, aunque sí hubo 16 abstenciones a la hora de votar en particular. Específicamente, las abstenciones fueron en los artículos 4, 5, 6 y 10. Así lo había adelantado el legislador Nicolás Pakgojz, de La Libertad Avanza (LLA), quien manifestó la voluntad de su bloque a que se respeten "los contratos", pero destacó algunas cuestiones del proyecto. "Una carta que simula ser judicial es un engaño", expresó y continuó: "Escrachar a alguien de alguna forma no es cobrar, es humillar". "Este tipo de abuso en el cobro de deudas genera un daño irreparable en la salud mental de la gente", sentenció.

Por su parte, el legislador Leandro Santoro, uno de los impulsores de este proyecto junto a su compañero de bloque Francisco Caporiccio, fue el encargado de cerrar las exposiciones. "Cuando existe la presión psicológica y emocional, las personas toman malas decisiones", explicó. Además, recordó los testimonios brindados durante las audiencias y las recorridas con porteños endeudados: "Tengo 20 diputados de testigos, más de un vecino dijo que estaba pensando en quitarse la vida porque no podía más". Por todo eso, manifestó su intención de "dar herramientas a la dirección general de defensa del consumidor del Gobierno de la Ciudad para que cumpla con su trabajo" y sentenció: "Esperemos que los porteños que están siendo acosados por estos hijos de puta puedan dormir tranquilos".

El otro proyecto: prevención y asistencia integral al consumidor sobreendeudado

La Legislatura también aprobó, con 41 votos a favor y 16 abstenciones, la iniciativa de Federico Mochi para "garantizar el acceso a la justicia y proveer asistencia técnica, interdisciplinaria y acompañamiento y/o patrocinio jurídico gratuito a las personas humanas en situación de sobreendeudamiento". El texto establece la creación la "Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado", con el objetivo de asistir a los porteños sobreendeudados.

Entre otras cuestiones, la oficina se encargará de la "asistencia en la formulación de denuncia y medidas contra el hostigamiento" y de ofrecer patrocinio jurídico cuando la deuda del vecino con entidades bancarias, financieras y billeteras virtuales comprometa más del 30% de sus ingresos.