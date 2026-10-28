La cantidad de deudores en mora en la Ciudad de Buenos Aires creció 31,6% en apenas tres meses. Entre mayo y agosto de 2026 pasó de 255.805 a 336.546 personas, es decir, 80.741 porteños más con atrasos en sus obligaciones financieras. La tasa de mora promedio subió de 11,71% a 12,94%, y entre los menores de 25 años llegó al 31,5%.

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Los datos surgen de un informe del Partido Integrar, elaborado sobre la base del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad. El relevamiento muestra un deterioro generalizado en el cumplimiento de pagos, pero con diferencias marcadas según la edad de los deudores y el barrio en el que viven.

¿Cuánto creció la mora en la Ciudad de Buenos Aires?

Entre mayo y agosto, la cantidad de deudores en mora aumentó 31,6%. En el mismo período, la tasa de mora promedio de la Ciudad pasó del 11,71% al 12,94%, un alza de 1,23 puntos porcentuales.

"El aumento de la morosidad es un indicador que merece atención porque refleja las dificultades que atraviesan muchas familias para cumplir con sus obligaciones. Cuando los ingresos no alcanzan para afrontar todos los gastos, el endeudamiento puede convertirse en un problema cada vez más difícil de resolver", señaló Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar.

¿Por qué preocupa la mora de los jóvenes?

El segmento de menores de 25 años es el más comprometido. En agosto, su tasa de mora alcanzó el 31,5%, más del doble del promedio de la Ciudad. La cantidad de jóvenes con atrasos creció 16,5% en tres meses, de 21.931 a 25.556 personas. Aunque el porcentaje de morosidad juvenil se mantuvo relativamente estable, sigue muy por encima del resto.

En algunos barrios del sur la proporción es todavía mayor. Estas son las tasas de mora entre los jóvenes endeudados:

Nueva Pompeya: 43,45%

Villa Soldati: 40,93%

La Boca: 40,03%

Villa Lugano: 38,07%

Barracas: 37,24%

En Nueva Pompeya, Villa Soldati y La Boca, cuatro de cada diez jóvenes endeudados tienen pagos atrasados.

El informe advierte sobre las consecuencias a largo plazo: "Este fenómeno resulta particularmente preocupante porque comenzar la vida financiera con atrasos puede dificultar posteriormente el acceso al crédito, encarecerlo y reforzar las desventajas económicas que ya aparecen en otros indicadores de la zona".

¿Qué diferencias hay entre el norte y el sur porteño?

La brecha territorial es uno de los datos más fuertes del relevamiento. En agosto, la tasa de mora en el conjunto de barrios seleccionados del sur llegó al 24,7%, casi el doble del promedio de la ciudad (12,94%). Además, entre mayo y agosto subió 3,27 puntos porcentuales, casi el triple que el alza general de 1,23 puntos.

En la zona norte analizada, que comprende las comunas 2, 12, 13 y 14, el comportamiento fue mucho más estable. La mora sobre el monto adeudado pasó del 9,32% al 9,44%, apenas 0,12 puntos de aumento. Recoleta registró uno de los indicadores más bajos, con 8,73%, seguida por Núñez, con 8,90%.

"Los datos muestran que las dificultades económicas no impactan de la misma manera en todos los barrios. Hay sectores de la Ciudad donde los problemas para afrontar las deudas son mucho más profundos y donde resulta fundamental prestar especial atención a la situación de las familias y los jóvenes", sostuvo Amoroso.