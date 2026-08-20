La nueva técnica permite intervenir sobre el pavimento sin recurrir a plantas térmicas ni a maquinaria pesada y habilitar nuevamente el tránsito pocos minutos después de terminado el arreglo.

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a utilizar asfalto en frío para reparar baches y daños en las calzadas. La nueva técnica permite intervenir sobre el pavimento sin recurrir a plantas térmicas ni a maquinaria pesada y habilitar nuevamente el tránsito pocos minutos después de terminado el arreglo.

“Siempre buscamos las mejores soluciones para intervenir eficientemente y con el menor impacto posible sobre el tránsito. Comenzamos a utilizar asfalto en frío como parte del trabajo de mantenimiento del día a día de la Ciudad”, subrayo´el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

¿Cómo funciona el asfalto en frío para reparar las calles que pondrá en marcha la Ciudad de Buenos Aires?

El asfalto convencional requiere producir, transportar y colocar el material a altas temperaturas. El sistema que comenzó a implementar la Ciudad elimina ese proceso: el producto puede aplicarse directamente sobre el bache a temperatura ambiente y conserva sus propiedades de adherencia, compactación y resistencia.

El procedimiento comienza con la limpieza del área dañada y el retiro del material suelto. Luego se coloca, se nivela la superficie y se realiza la compactación mediante un pisón manual o maquinaria mecánica liviana.

Una de las diferencias centrales radica en la cantidad de equipamiento necesario. El Gobierno porteño informó que el trabajo puede realizarse con equipos reducidos y, dependiendo de las dimensiones y características del bache, incluso con dos personas. Una vez compactado, el sector puede volver a habilitarse al tránsito prácticamente de inmediato.

El material también puede utilizarse sobre diferentes superficies, incluidas las losas de hormigón. Esta característica permite utilizarlo en reparaciones provisorias de emergencia en corredores de tránsito pesado, como las trazas del Metrobus o del futuro Trambús.

La nueva técnica se incorpora al mantenimiento habitual de las calles porteñas. Durante 2025, la Ciudad informó que reparó más de 17.000 baches en los 48 barrios porteños, mientras que entre enero y abril de 2026, el Plan Verano permitió repavimentar o mejorar cerca de 200 cuadras en avenidas, cruces, corredores de transporte público y otros sectores de alta circulación.