Dos estaciones de la línea D del subte porteño tendrán nuevos ascensores como parte de un proyecto destinado a mejorar la accesibilidad de la red. Se trata de Agüero y Scalabrini Ortiz, donde Subterráneos de Buenos Aires (SBA) licitó la compra e instalación de cuatro equipos.

La contratación contempla dos unidades para cada estación y establece un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del acta de inicio de obra. Los trabajos serán financiados mediante un crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La contratación contempla dos unidades para cada boca de ingreso y egreso en un plazo de ejecución de 12 meses.

¿Cuáles son las dos estaciones de subte donde se instalarán ascensores?

En Agüero se instalarán dos ascensores que complementarán las escaleras mecánicas existentes. La estación, ubicada en la línea D, fue incluida además en el programa de renovación integral de estaciones que lleva adelante SBA.

En Scalabrini Ortiz, la incorporación tendrá un impacto mayor sobre la accesibilidad. Los nuevos equipos permitirán conectar los distintos niveles mediante medios de elevación.

El plazo previsto para completar el conjunto de los trabajos es de un año desde el comienzo formal de la obra.

El proyecto forma parte de un conjunto de licitaciones vinculadas con la mejora de la accesibilidad en el subte. Entre ellas se encuentra la compra e instalación de otros dos ascensores para las estaciones Federico Lacroze, de la línea B, y Plaza de los Virreyes, de la línea E. También se encuentra en trámite otra contratación para incorporar seis en Olleros y José Hernández, ambas de la línea D.

En paralelo, SBA avanza con obras de renovación y mantenimiento de estaciones. La línea D ya tuvo intervenciones recientes en distintas paradas, entre ellas Plaza Italia, que reabrió en febrero de 2026 después de su puesta en valor.