Vecinos del barrio porteño de Belgrano no pueden salir de sus casas por la rotura de un caño de agua en la zona de La Pampa y Ramsay, que generó un caos de tránsito. Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía de la Ciudad se acercaron a brindar colaboración esta mañana por el anegamiento de la cuadra. Algunos autos, que habían quedado estacionados de la noche anterior, quedaron varados.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que se cortó la calle, en tanto Bomberos estableció las condiciones de seguridad, entre las cuales se determinó cortar el suministro electrónico de ascensores, por el ingreso de agua a uno de los edificios de la cuadra.

El caño roto que provocó un caos

El caño maestro pertenece a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y se rompió a la altura de la intersección de las calles La Pampa y Ramsay del barrio porteño de Belgrano, a solo metros de la avenida Figueroa Alcorta.

Inmediatamente el personal técnico y operativo de la empresa se presentó en el lugar para realizar distintas maniobras de cierre de válvulas y controlar la situación, para posteriormente avanzar con las tareas de reparación.

Según AySA, es el segundo caño que se rompe en esa zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no se trata de la misma cañería. Vecinos afectados publicaron videos de la situación en redes sociales, donde se puede tomar dimensión del caos que provocó la rotura.

Qué dijeron desde AySA

“Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes”, indicaron a través de sus redes de comunicación oficiales.

Además, desde la empresa dijeron que la afectación a los vecinos será mínima porque se va a compensar el servicio en los domicilios con suministro desde otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

Los bomberos informaron que afortunadamente no hubo ninguna vivienda afectada por la inundación. Mientras se lleven adelante las tareas de reparación en la zona, el tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpido.