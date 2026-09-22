Entre las piezas encontradas se destacan dos monedas macuquinas, fechadas en 1743 y 1749, y un pequeño peón de ajedrez tallado en hueso que podría corresponder al siglo XIX.

La Ciudad de Buenos Aires anunció nuevos hallazgos arqueológicos en la Casa Blaquier, ubicada en Defensa 163, donde las excavaciones iniciadas en marzo permitieron identificar cinco estructuras correspondientes a distintas etapas de ocupación y recuperar más de 4000 fragmentos.

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Entre las piezas encontradas se destacan dos monedas macuquinas, fechadas en 1743 y 1749, y un pequeño peón de ajedrez tallado en hueso que podría corresponder al siglo XIX. El trabajo busca reconstruir las formas de vida y las transformaciones que atravesó este sector del barrio de Monserrat desde los primeros años de Buenos Aires.

La investigación también permitió localizar una antigua letrina, un sumidero, pozos de descarte y una cisterna que todavía no pudo ser excavada. El relevamiento combina excavaciones con estudios mediante georradar para conocer las estructuras que permanecen bajo el inmueble.

¿Qué encontraron en las excavaciones de la Casa Blaquier?

Una de las estructuras que concentra los trabajos es una antigua letrina de 1,82 metros de largo por un metro de ancho, construida con ladrillos unidos con barro. La excavación alcanzó los seis metros de profundidad y permitió recuperar materiales especialmente en los primeros dos metros, entre ellos restos vinculados con la vida cotidiana de quienes ocuparon el predio.

También apareció un sumidero de aguas servidas, construido con hileras de ladrillos y una bóveda, que recibía el agua proveniente de la cocina. A pocos metros fue localizada una cisterna que conserva agua y presenta una profundidad de al menos cinco metros desde el brocal hasta el nivel actual. Su acceso permanece limitado por construcciones posteriores.

Entre los más de 4000 fragmentos recuperados hay piezas de mayólica, porcelana, cerámica y vidrio, además de pipas de caolín, canicas, cuentas, botones y restos óseos de aves y peces.

Las dos macuquinas constituyen otro de los hallazgos destacados. Se trata de monedas coloniales producidas mediante acuñación a martillo. Una de ellas corresponde a un real y fue hallada en un nivel que podría vincularse con el siglo XVIII y con el período en que Lucía de Herrera ocupó la propiedad. La procedencia de este tipo de piezas puede relacionarse con centros como Lima o Potosí.

El otro objeto que llamó la atención del equipo es un peón de ajedrez tallado en hueso, compuesto por dos partes que encastran y posiblemente elaborado durante el siglo XIX. Por sus características, fue relacionado con las piezas de Dieppe, localidad francesa reconocida por sus trabajos en hueso y marfil. La figura representa a un soldado y una de las hipótesis de investigación plantea una posible relación con el Regimiento de Pardos y Morenos, integrado por soldados negros libertos y mulatos durante las guerras de la Independencia.

Los trabajos incluyen la participación del equipo de georradar de la Dirección General de Antropología Urbana del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, que utiliza esta tecnología para detectar paredes, conductos y otras construcciones enterradas sin intervenir directamente sobre el terreno.

El predio tiene antecedentes que se remontan a 1580, cuando, tras la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, el solar fue adjudicado a Alonso Escobar. Con el paso de los siglos, el terreno tuvo distintos propietarios y usos, hasta que en 1925 fue adquirido por José Blaquier, quien impulsó su reorganización como vivienda colectiva. En 1954 pasó a manos de la entonces Municipalidad de Buenos Aires junto con los Altos de Elorriaga.

La Casa Blaquier permaneció ocupada de manera irregular durante aproximadamente cuatro décadas y fue recuperada en julio de 2025. Tras la restitución del inmueble comenzaron las tareas de limpieza, relevamiento y excavación arqueológica que continúan en la actualidad.