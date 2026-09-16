La edición global de la revista inglesa Time Out dio a conocer su ranking de los barrios más cool del mundo, entre los que figura la Ciudad de Buenos Aires en el puesto n.º 22 con la conjunción de Chacarita y Colegiales, que conforman un polo gastronómico conocido en redes como "Chacagiales".

{{{htmlAmp}}}

El término surgió para identificar el área que se extiende entre ambos barrios porteños y que, en los últimos años, se consolidó como un polo gastronómico, cultural y creativo.

Según la edición local de Time Out, esta transformación no modificó la esencia barrial del lugar. “La llegada de cafés de especialidad, bares de vinos, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia barrial de la zona”, señala la publicación, que destaca además las calles arboladas y la presencia de plazas y espacios verdes que permiten hacer una pausa durante el recorrido.

¿Cómo es "Chacagiales"?

La revista planteó que los límites administrativos de Chacarita y Colegiales no necesariamente coinciden con la identidad que construyeron sus calles. La zona, que durante buena parte de su historia estuvo vinculada con talleres, depósitos y viviendas tradicionales, incorporó en los últimos años nuevas propuestas vinculadas con la gastronomía, el diseño y la cultura.

Para la publicación, la combinación de vecinos históricos, jóvenes creativos y turistas contribuyó a convertir a Chacagiales en uno de los polos emergentes de Buenos Aires.

Smak Bistró (Colegiales)

En el último año se registraron nuevas aperturas registradas durante el último año, que terminaron de consolidar la zona como un destino para el público que disfruta de la combinación de gastronomía y cultura.

¿Qué hacer en "Chacagiales"?

El recorrido recomendado por la revista inicia por la mañana con un café en Hobby, antes de visitar el Mercado de las Pulgas y sus objetos y piezas vintage. Después, la propuesta es hacer una pausa en la Plaza Mafalda o en el Parque Ferroviario Colegiales y continuar con un almuerzo en la terraza de Kanka.

Durante la tarde se puede recorrer algunos de los espacios independientes que forman parte de la identidad del barrio combinado. Entre ellos están el C Art Media, un complejo artístico y cultural de usos múltiples; Granada Almacén Orgánico, orientado a los alimentos saludables y al consumo de proximidad; y Mixtos, una marca de calzado y accesorios sin distinción de género.

El recorrido gastronómico puede seguir en la noche con una cena y tragos en Bochinche, Smak Bistró o Abreboca, tres de los establecimientos que la publicación incluye dentro de su selección.

Hobby Café (café de especialidad)

¿Cuáles son los 10 barrios más cool del mundo?

El ranking se completa con los siguientes barrios del mundo:

1. Jongno 3-ga, Seul.



2. L’Ocean District, Rabat.



3. Neos Kosmos, Atenas.



4. Chinatown, Los Angeles.



5. Govanhill, Glasgow.



6. Kitakagaya, Osaka.



7. Chapinero Alto, Bogotá.



8. Koenji, Tokio.



9. Downtown, St. Catharines.



10. Esquilino, Roma.