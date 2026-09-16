Carne y vino: la nueva experiencia gastronómica que recorre CABA y suma dos restaurantes

El ciclo Carne y Vino propone una manera diferente de acercarse a la gastronomía: no se trata solamente de sentarse a comer, sino de descubrir cómo distintos cortes, cocciones, texturas y sabores pueden cambiar al encontrarse con diferentes vinos.

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La iniciativa fue creada por Finca Bandini, bodega ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, junto a Elisabeth G. Iborra, conocida como “La Sumillera de la Carne”. La propuesta recorre distintos restaurantes y adapta el menú a cada cocina.

Durante septiembre habrá dos nuevos encuentros: el 16 de septiembre en Malcriado, en Parque Leloir, y el 30 de septiembre en Mercado de Liniers, en Palermo.

Qué tiene de diferente esta propuesta gastronómica

Uno de los elementos distintivos de Carne y Vino es que los asistentes participan de una degustación guiada. Iborra propone observar cada preparación, reconocer sus aromas y texturas, analizar la influencia de la maduración y la cocción y descubrir cómo esas características dialogan con cada etiqueta.

De esta manera, la experiencia busca convertir una cena en un recorrido sensorial alrededor de la carne y el vino. Cada restaurante presenta un menú diferente, por lo que no hay dos ediciones iguales.

Carne y Vino en Malcriado: menú de cinco pasos

La próxima edición será el miércoles 16 de septiembre a las 20, en Malcriado, ubicado en Parque Leloir.

El menú de cinco pasos comenzará con carpaccio de lomo y Aurum Espumante de Malbec. Luego habrá empanadas de osobuco braseado y carne tipo mendocina con Bandini Rosé de Malbec.

Uno de los momentos centrales será la comparación entre asado de tira y costillar, acompañados por Los Muros Blend y Los Muros Blanc de Blanc. Después llegará el turno del ojo de bife de vaca vieja y el ojo de bife Angus criado a pastura, con Magno Corpore Cabernet Franc y Magno Corpore Chardonnay.

El cierre será con crema catalana y Dulce Natural de Gewürztraminer.

La experiencia tiene un valor de $85.000 por persona y las reservas se realizan por WhatsApp.

La segunda fecha será en Mercado de Liniers

El 30 de septiembre a las 20, Carne y Vino llegará a Mercado de Liniers, en Gorriti 6012.

En esta oportunidad, el recorrido tendrá cuatro pasos: sándwich de rabo con kétchup de jengibre, ceja de ojo con dos salsas, carrillera con aligot y un postre final. Cada preparación estará acompañada por distintas etiquetas de Finca Bandini.

El valor de esta edición será de $130.000 por persona.

Un ciclo que lleva la experiencia de Mendoza a Buenos Aires

Carne y Vino comenzó en Hierro Bodegón y luego pasó por espacios como Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires, Fogón y Ambar.

La propuesta mantiene una misma idea en cada restaurante: explorar la carne desde una mirada sensorial y descubrir qué ocurre cuando cada corte y preparación se encuentra con un vino diferente.