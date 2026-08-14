La Autopista Illia permanecerá cerrada en sentido hacia la provincia de Buenos Aires desde este viernes 14 de agosto a las 22 hasta el domingo al mediodía. La medida afectará también a un tramo de la avenida Cantilo y responde al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

El corte será realizado por Autopistas Urbanas (AUSA), en coordinación con el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, para continuar con los trabajos de construcción de los pilotes que formarán parte de la estructura metálica del futuro anillo peatonal.

Durante el cierre, quienes circulen hacia el norte podrán utilizar como alternativas las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador y luego incorporarse a Cantilo a la altura posterior al Aeroparque. También permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro.

Cierre de la Autopista Illia: ¿Cuánto durará?

El corte principal alcanzará a la Autopista Illia en dirección hacia la provincia de Buenos Aires y a parte de la avenida Cantilo. El tránsito que se dirija hacia el norte deberá desviarse por Figueroa Alcorta o Del Libertador. Desde allí podrá acceder nuevamente a Cantilo pasando el Aeroparque.

En el caso del tránsito pesado, el recorrido alternativo será por Costanera, Güiraldes y Cantilo. A su vez, el Paseo del Bajo continuará cerrado en sentido norte a la altura de Retiro.

La restricción tendrá una segunda etapa durante el domingo y el lunes. Desde las 13 del domingo, la Autopista Illia volverá a estar habilitada, aunque con entre dos y tres carriles de la derecha restringidos para completar las tareas iniciadas durante el cierre.

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la Autopista Illia y la avenida Lugones permanecerán habilitadas con circulación normal.

¿Por qué cierran la Autopista Illia?

El Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa busca conectar de manera directa la avenida Figueroa Alcorta

Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones

Cantilo.

con la

El paso tendrá aproximadamente 540 metros de extensión y contará con cuatro carriles, dos por cada sentido, además de una altura libre superior a los cuatro metros para permitir la circulación de transporte público y vehículos de emergencia.

El proyecto también contempla un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo. La estructura metálica tendrá 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total, con un cruce sobre las autopistas y las vías ferroviarias.

Además, se construirá un cruce peatonal bajo nivel con espacios de permanencia y usos mixtos debajo del anillo. La obra apunta a mejorar la conexión para peatones y ciclistas entre la Ciudad y el Río de la Plata.