La obra de la Provincia de Buenos Aires en el sistema de agua que beneficiará a más de 15 mil habitantes

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, puso en valor la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en San Miguel del Monte. De esta manera finalizó la obra de la Planta de Ósmosis Inversa, y realizó dos intervenciones que mejoran la capacidad de tratamiento de efluentes y la provisión y calidad del agua potable en el distrito. Más de 15 mil habitantes se verán beneficiados.

En la Planta Depuradora se recuperó la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales mediante la rehabilitación, adecuación y puesta en valor integral de las unidades existentes. Los trabajos incluyeron la instalación de una nueva unidad de pretratamiento, cámara de ingreso, desarenador y sistema de recirculación, además de la optimización del proceso de cloración, la medición de caudal y la cisterna de salida.

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También se rehabilitó el equipamiento electromecánico y se realizaron obras civiles complementarias, que incluyeron el reacondicionamiento de cercos perimetrales, portones y pavimentos. Asimismo, la Planta de Tratamiento por Ósmosis Inversa es una infraestructura destinada a mejorar la calidad del agua potable que cuenta con una capacidad de producción de 150 m³ por hora, equivalente a 150 mil litros por hora.

Las tareas incluyeron la construcción de una cisterna de reserva y mezcla de 1.500 m³, con capacidad para almacenar 1,5 millones de litros, el acondicionamiento de un tanque elevado de 1.000 m³ y la ejecución de una nueva cañería de salida de 315 milímetros de diámetro, que atraviesa las vías del ferrocarril y la Ruta Nacional N.º 3.

Las obras permitirán optimizar el sistema de saneamiento cloacal y fortalecer la provisión, reserva y calidad del agua potable de San Miguel del Monte, beneficiando a más de 15 mil habitantes.

La recorrida de Kicillof por la obra

El miércoles por la mañana, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron la planta de tratamiento de desagües cloacales, donde se realizaron trabajos de rehabilitación y puesta en valor para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales. También recorrieron la nueva planta potabilizadora que permitirá garantizar la provisión de agua potable libre de arsénico a más de 15 mil vecinos y vecinas. Ambos proyectos requirieron una inversión total de $14.088 millones.

En tanto, el gobernador recorrió la Petroquímica Argentina S.A., que produce y comercializa aditivos e ingredientes para la industria alimenticia. La empresa prevé la construcción de una nueva planta, que permitirá ampliar su capacidad y generar puestos de trabajo.

Al respecto, Kicillof afirmó: "Este proyecto nacional no le sirve a nuestro pueblo: no hay libertad real sin justicia social y sin un Estado que le tienda la mano a quienes lo necesitan”. “Frente a este modelo tan cruel, que ataca a la universidad pública y desfinancia a nuestros científicos, en la provincia de Buenos Aires no estamos dispuestos a bajar los brazos: nos comprometemos a seguir trabajando para cuidar el trabajo, la ciencia, la educación y la salud de todos y todas”, cerró.