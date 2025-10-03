Un niño encontró un fragmento de meteorito mientras jugaba en Chaco

Increíble hallazgo en la ciudad de Gancedo, en la provincia de Chaco. Un niño encontró lo que parecería ser un fragmento de meteorito y su madre, Marisel Tolosa, rápidamente lo entregó a la policía tal como indica el Protocolo de la Ley Nacional N° 26.306, un proyecto que se sancionó en noviembre de 2017 que ve a los meteoritos y a cualquier otro cuerpo celeste como bienes culturales que deben ser protegidos.

Tras entregarlo a las fuerzas de seguridad, el objeto quedó secuestrado en un operativo supervisado por la Fiscalía de Investigación N°3 de Charata y el Juzgado de Paz Local y se abrió una causa a cargo del Subcomisario Iván José Francisco Maciel, en un operativo supervisado por la misma fiscalía.

Por otra parte, según informó Diario Chaco, las autoridades se contactaron con la directora del Parque Científico y Educativo Campo del Cielo, Viviana Gatto, para que pueda ser resguardado en ese lugar. Además, se someterá al meteorito a diversos estudios científicos e informes.

Otros hallazgos sorprendentes en Chaco

La semana pasada, en Puerto Tirol, apareció un cilindro metálico de grandes dimensiones, posiblemente asociado a basura espacial. Esa pieza fue identificada preliminarmente como un depósito de combustible aeroespacial, lo que aumentó la curiosidad en torno a los fenómenos vinculados al cielo chaqueño.

Aunque las características de este objeto difieren del fragmento hallado por el niño en Gancedo, ambos episodios reforzaron la necesidad de protocolos rigurosos y de la intervención de la comunidad científica.

La zona de Campo del Cielo, donde ahora se estudia el nuevo fragmento, es célebre por haber sido escenario de una lluvia de meteoritos hace unos 4.000 años.

Estos antecedentes convierten cualquier nuevo hallazgo en un acontecimiento relevante, tanto para la ciencia como para la identidad cultural de la región. Mientras se aguardan los análisis en el Campo del Cielo, la comunidad científica y los habitantes de la zona siguen con atención los pasos del caso.