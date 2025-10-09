Lluvia de meteoritos Dracónidas: qué es y cuándo verlo

En pocos días se podrá ver en el cielo un evento inédito para la ciencia. Se trata de una lluvia de meteoritos Dracónidas, un fenómeno astronómico por el cual se puede observar una serie de estrellas fugaces que se entrecruzan en el cielo.

Las Dracónidas provienen del cometa 21P/Giacobini-Zinner y llevan este nombre porque se encuentran en la constelación de Draco. Este cometa orbita alrededor del Sol dejando una nube de fragmentos y partículas de polvo que quedan distribuidos en su recorrido.

Dicha estela de escombros que se forman, ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad y se calcinan por la fricción con el aire, produciéndose así destellos luminosos visibles como estrellas fugaces.

Cuándo será la próxima lluvia de meteoritos

Según Time and Date, la lluvia de meteoritos Dracónidas será activa hasta el 10 de octubre. El miércoles 8 fue su momento pico y allí lograron verse una mayor cantidad de estrellas fugaces: la actividad podría llegar hasta entre 150 y 400 meteoros por hora.

La lluvia de meteoritos se podrá observar a simple vista desde Argentina pero el avistaje también coincide con la Luna llena de octubre, que es muy brillante, lo cual puede opacar algunas estrellas fugaces. Para ver este tipo de eventos astronómicos es fundamental que el cielo esté despejado.

Recomendaciones para ver la lluvia de meteoritos Dracónidas

Para observar en el cielo un evento astronómico de este tenor se recomiendan algunas cuestiones puntuales. A continuación, un repaso por las más importantes: