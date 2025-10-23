Bajo el contexto de la causa que investiga la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los dos jubilados que se encontraban en la zona de Rocas Coloradas, Provincia de Chubut, horas antes de perder todo contacto con familiares y allegados. Habló Lucrecia, amiga de Juana Morales, quien confesó que la jubilada "se agitaba rápido".

En diálogo con TN, Lucrecia afirmó: "Iba a la Iglesia, nos juntábamos en el grupo de amistad. Después ella iba a cuidar a su nieto, esa era la vida de Juana. Nosotras hemos salido a caminar y Juana se agitaba para caminar, o sea más de una cuadra no caminaba. No veo posible eso de que haya caminado tanto".

Al mismo tiempo, la mujer brindó detalles sobre otros planes que tenían pensados ambos jubilados, de los cuales expresó: "Antes de lo que pasó, ella me había contado que él la había invitado, porque él es de Carhué, a su cumpleaños. Pero ella me dijo que tenía miedo, porque es grande, la ruta, muchos kilómetros... Pero que lo iba a pensar. Me dice: 'Pero igual, nos vamos a ir unos días a Camarones, estamos organizando para irnos de viaje'".

A su vez, la amiga de la jubilada aprovechó para hablar del vinculo que mantenían Pedro y Juana, sobre el cual dijo: "Ella me comentó que, apenas lo conoció, se fue del país con una amiga de él y se vieron una semana y después otra vez se fue de viaje. Así que sí, viajaba mucho el hombre. Yo estoy casi segura que Juana no conocía el lugar, Camarones ni Rocas Coloradas".

"Yo creo que confió en él, a donde iba. Yo siempre digo, hablo por Juana, y Juana es muy confiada. O sea, no ve maldad en las personas; seguramente dijo 'sí, sí vayamos'. O sea, en eso sí creo. Si hubo una tercera persona y los quiso desviar del lugar, puede ser también", agregó la amiga de la jubilada.

La desaparición de Pedro y Juana

Desde el sábado 11 de octubre se desconoce el paradero de Juana y Pedro, quienes fueron vistos por última vez en la zona de Rocas Coloradas, provincia de Chubut. Mientras la ardua búsqueda para encontrar a los dos jubilados continua, han aparecido diversas pistas que no son tema menor para los investigadores.

Una de las claves de la investigación se dio cuando encontraron en las cercanías de la Playa Visser a la Toyota Hilux 4x4 en la cual se habrían trasladado. Esto fue relevante, ya que, cerca de la camioneta, encontraron una fogata apagada, la cual no descartan que haya sido prendida por los jubilados para abrigarse del frío.

A su vez, también aparecieron huellas en un sendero de la zona en la que se despliega el operativo, pista que motivó nuevos rastrillajes en la zona. Si bien la investigación hasta el momento no tuvo resultados, lo cierto es que los operativos de búsqueda y rescate continúan para encontrar a los jubilados.