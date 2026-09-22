Chau remera blanca: la nueva tendencia que llega con todo esta primavera 2026

Durante años, la remera blanca fue una de esas prendas que parecían tener un lugar asegurado en cualquier guardarropa. Simple, cómoda y fácil de combinar, funcionó como comodín para todo tipo de looks, sin embargo, esta primavera-verano 2026 aparece una nueva protagonista que busca darle un giro más femenino y relajado a los outfits, la blusa de inspiración boho.

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La tendencia recupera una estética que combina comodidad con detalles más trabajados. Las blusas boho se caracterizan por sus siluetas holgadas, mangas amplias, volados, bordados, encajes y transparencias, elementos que permiten transformar un conjunto básico sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

El estilo también se adapta especialmente bien a los días de temperaturas altas. Los diseños confeccionados en algodón, lino y otros tejidos livianos aportan movimiento y permiten armar outfits frescos sin perder personalidad. La propuesta mantiene una apariencia relajada, pero suma detalles que hacen que la prenda tenga mayor presencia que una remera básica.

Cómo es la blusa que se viene

Entre las opciones aparecen diseños con escote en V, mangas abullonadas, cortes oversize y terminaciones artesanales. También hay alternativas más minimalistas para quienes buscan incorporar la estética bohemia de manera sutil. En cuanto a los colores, los tonos neutros tienen un lugar central. Blanco, crudo, beige, arena y marrón permiten combinar las blusas fácilmente con jeans, shorts o pantalones de vestir. Para quienes prefieren propuestas más llamativas, también aparecen estampados florales y paletas vinculadas a los tonos tierra, verdes y azules.

Las blusas boho se caracterizan por sus siluetas holgadas, mangas amplias, volados, bordados, encajes y transparencias.

Una de las claves de esta tendencia es justamente su versatilidad. Una misma blusa puede formar parte de un look informal para el día o convertirse en una pieza protagonista de un conjunto más elaborado para la noche. Una de las opciones para los días de calor es combinar una blusa boho en tonos tierra con un short de jean y botas texanas. Los accesorios dorados, como cadenas o pulseras, completan el conjunto y refuerzan la inspiración bohemia.

Para un outfit más clásico, una blusa blanca de mangas amplias puede llevarse con un jean y un cinturón llamativo. Un calzado oscuro, como zapatos en punta bordó, negro o rojo intenso, permite sumar un contraste al conjunto. Otra alternativa apuesta por una estética más sofisticada: una blusa floral con transparencias, un pantalón de vestir y un bolso de inspiración bohemia. Unos anteojos de sol pueden completar el look para una propuesta pensada para la primavera.