No son bermudas: la tendencia que regresa y es furor en la temporada primavera-verano 2027

Las bermudas fueron furor en los últimos años, pero en la temporada primavera-verano 2026 quedan atrás y comienza a imponerse otra prenda: los pantalones capri. Se trata de una versión que fue muy utilizada durante los 2000 y ahora vuelve a imponerse entre las grandes tendencias, que deja a un lado los jeans anchos y wide-legs que predominaron los últimos años.
Por qué los capris son tendencia: la moda que regresa esta primavera-verano 2026
El capri es el pantalón que llega hasta la mitad de la pantorrilla y deja un poco de pierna a la vista sin llegar a ser un short. En esta temporada vuelve, además de en denim, en géneros sastreros, tejidos y algodón, con opciones versátiles, ideales para momentos elegantes y hasta versiones más relajadas.
No se trata de una prenda nueva: su origen se remonta a mediados del siglo XX y toma su nombre de la isla italiana de Capri, popularizada en aquellos años por figuras como Audrey Hepburn, que fue señal de elegancia y belleza. Los capris regresaron en los 2000 con una estética más urbana: combinados con musculosas, remeras ajustadas y zapatillas.
Ahora, vuelven como los protagonistas de la temporada y logran imponer una silueta más corta, que deja piel a la vista y muestra el calzado. Así, los zapatos ya no quedan tapados por las piernas largas de los pantalones y ganan más importancia en el total look.
Cómo combinar los capris en diferentes looks
La clave para llevar los capris sin que el look quede anclado en el pasado está en jugar con el contraste entre piezas retro y contemporáneas. Algunas ideas para combinarlos:
- Volumen en la prenda superior: una camisa oversize, un blazer estructurado o un cárdigan funcionan como contrapeso a la silueta más ceñida del pantalón.
- Calzado como protagonista: como el largo del pantalón deja el tobillo a la vista, zapatos como ballerinas, kitten heels, mocasines o sandalias de tiras se vuelven una pieza clave del look.
- Look urbano para los días de transición: con medias, cuando todavía hace fresco, o con zapatillas para un aire más urbano y descontracturado.
Una de las grandes formas es combinar los capris con ballerinas, kitten heels o sandalias de tiras (Foto: Pinterest)
- Punto central en días de calor intenso: sandalias y prendas más livianas, dejando que el capri sea el punto central del outfit.
- Los básicos como clave: una remera simple o un top ajustado alcanzan para lograr un look cómodo, sin perder de vista las proporciones.