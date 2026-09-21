No son bermudas: la tendencia que regresa y es furor en la temporada primavera-verano 2027 (Foto: Pinterest)

Las bermudas fueron furor en los últimos años, pero en la temporada primavera-verano 2026 quedan atrás y comienza a imponerse otra prenda: los pantalones capri. Se trata de una versión que fue muy utilizada durante los 2000 y ahora vuelve a imponerse entre las grandes tendencias, que deja a un lado los jeans anchos y wide-legs que predominaron los últimos años.

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Por qué los capris son tendencia: la moda que regresa esta primavera-verano 2026

El capri es el pantalón que llega hasta la mitad de la pantorrilla y deja un poco de pierna a la vista sin llegar a ser un short. En esta temporada vuelve, además de en denim, en géneros sastreros, tejidos y algodón, con opciones versátiles, ideales para momentos elegantes y hasta versiones más relajadas.

No se trata de una prenda nueva: su origen se remonta a mediados del siglo XX y toma su nombre de la isla italiana de Capri, popularizada en aquellos años por figuras como Audrey Hepburn, que fue señal de elegancia y belleza. Los capris regresaron en los 2000 con una estética más urbana: combinados con musculosas, remeras ajustadas y zapatillas.

Ahora, vuelven como los protagonistas de la temporada y logran imponer una silueta más corta, que deja piel a la vista y muestra el calzado. Así, los zapatos ya no quedan tapados por las piernas largas de los pantalones y ganan más importancia en el total look.

Los capris son la gran tendencia del verano, tanto para looks elegantes como relajados (Foto: Pinterest)

Cómo combinar los capris en diferentes looks

La clave para llevar los capris sin que el look quede anclado en el pasado está en jugar con el contraste entre piezas retro y contemporáneas. Algunas ideas para combinarlos: