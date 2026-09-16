Clave para la temporada primavera-verano 2027: cómo elegir los tacos correctos para que no te duelan los pies

Con la llegada de la temporada primavera-verano 2026, comienzan a ser tendencia los zapatos de taco y las sandalias altas, pero quienes buscan renovar su calzado tienen que tener en claro que hay ciertas claves para elegir esos modelos que no hacen doler y te permiten estar mucho tiempo de pie con comodidad.

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El consejo para elegir los mejores tacos, según una especialista en moda

La asesora de imagen y creadora de contenido Emma Wild Rose compartió en su cuenta de Instagram que, a la hora de comprar zapatos, para elegir los más cómodos, la clave está en el posicionamiento del taco: debe encontrarse justo debajo del talón, ya que le da un apoyo más directo y estable al pie.

"Podés encontrar dos zapatos con los mismos centímetros de altura y uno te puede doler menos que el otro y se pueden sentir completamente diferentes", aseguró la creadora de contenido al señalar que esa diferencia radica en el posicionamiento del taco.

En ese sentido, explicó que los zapatos donde el taco está casi en el final, bien atrás del talón, el apoyo del pie queda menos alineado y, en consecuencia, son más inestables y terminan siendo más dolorosos.

Sin embargo, recordó que, al elegir un calzado, por fuera del tipo de taco, también pueden influir en su comodidad la horma, el material, si tiene plataforma o no en la parte del metatarso y la anatomía del pie de cada persona.

Slingbacks: la gran tendencia en zapatos de esta temporada

Durante la temporada primavera-verano 2026 se imponen como tendencia los slingbacks, los icónicos zapatos de talón descubierto con tira trasera, que aportan un tono elegante a cualquier outfit, pero también sirven para eventos más casuales o salidas durante el día.

Ya sea con tacón bajo o kitten hell, se trata de zapatos que logran estilizar cualquier figura y aportar sofisticación sin necesariamente ser extremadamente formales. En línea con la recomendación de la asesora de imagen, en caso de comprar unos, la clave sería la ubicación del taco para asegurarse de que sean verdaderamente cómodos para cualquier ocasión.