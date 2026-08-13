Cerró una histórica textil y más de 100 trabajadores quedaron en la calle en medio de la crisis de Milei

La crisis que atraviesa al sector textil por las políticas del gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en el conurbano bonaerense. Una histórica fábrica cerró sus puertas, dejando a más de 100 trabajadores en la calle.

Se trata de la empresa Will Der S.A. (conocida comercialmente como Wilder), firma emblemática que históricamente fue proveedora de importantes marcas como Adidas y Salomon. El mayor impacto se dio en la ciudad bonaerense de Las Flores. Tras un proceso progresivo de reducción de personal que achicó su dotación desde los más de 100 operarios que registraba a fines de 2023, la compañía clausuró su establecimiento ubicado en el Sector Industrial Planificado a la vera de la Ruta Nacional 3, dejando en la calle a más de 20 familias.

La medida fue confirmada por el secretario de Producción local, Cristian Chiodini, luego de reunirse junto al intendente Fabián Blanstein con directivos y delegados de la empresa: “Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás. No es algo que sucede en Las Flores. Anoche el directorio decidió dejar de operar y decidieron no extender la agonía. Asumieron el compromiso de pago de la indemnización”, explicó el funcionario.

Además, desde el municipio lamentaron la pérdida de una planta simbólica que supo confeccionar prendas de alta calidad para deportistas de primer nivel. El jefe comunal vinculó el desenlace de la compañía al modelo económico del gobierno de Milei y al impacto de las importaciones: “En el modelo económico del gobierno nacional, la industria textil es la más desfavorecida”, sostuvo Chiodini, que explicó cómo la retracción del consumo interno, el alza de costos operativos y la apertura importadora deterioran la rentabilidad de las pymes industriales.

El impacto del cierre en la fábrica de Pacheco

La planta de Will Der S.A., ubicada en Pacheco, partido de Tigre, dejó de operar este lunes. Al llegar a la empresa, los empleados encontraron las puertas cerradas y personal de seguridad que les impidió ingresar.

El cierre había sido comunicado el viernes pasado, cuando uno de los propietarios de la empresa mantuvo una reunión con los empleados y les informó que la planta dejaría de funcionar. Sin embargo, según denunciaron los trabajadores en declaraciones a C5N, hasta el momento ninguno había recibido el telegrama formal de despido.

La industria textil es de las más golpeadas por las medidas del Gobierno.

Finalmente, el último miércoles, cada empleado recibió una oferta de retiro voluntario según su puesto y antigüedad en la empresa. "Llegó el arreglo, pero del 50% de lo que corresponde. Algunos aceptaron. Todos sabemos la situación económica que estamos pasando. Andar sin trabajo es difícil", agregó una trabajadora en diálogo con El Destape.

Se agudiza la crisis del sector textil

El caso de Will Der S.A. se produce en un contexto de fuerte retroceso del empleo registrado y particularmente complejo para la industria textil. En mayo de 2026, la producción textil registró una baja del 25,6% interanual, muy por encima del retroceso del 2,5% que mostró en promedio la industria manufacturera. El consumo de indumentaria tampoco logró revertir la tendencia. Según la Cámara Argentina de la Indumentaria, las ventas del sector se redujeron un 6,9% interanual durante el tercer bimestre de 2026.