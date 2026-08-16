Para celebrar el Día de las Infancias: un museo porteño ofrece talleres gratis para disfrutar con los más chicos (Foto: Museo Moderno)

Este domingo 16 de agosto se celebra el Día de las Infancias y en el Museo Moderno de la ciudad de Buenos Aires habrá talleres gratuitos para disfrutar con los más chicos. Se trata de diferentes propuestas a lo largo del día con actividades y recorridos participativos para toda la familia.

Día de las Infancias en el Museo Moderno: las actividades para tener un fin de semana diferente

Durante todo el domingo habrá diferentes actividades y talleres para las infancias y sus familias completamente gratis en el Museo Moderno (Av. San Juan 350, CABA). Entre las propuestas se encuentran:

"Noctilucas resplandecientes", taller de pintura y movimiento

El museo invita a vivir un recorrido por un viaje fantástico para descubrir lo que los movimientos del agua pueden enseñarles a los cuerpos humanos. Inspirado en el mural Desde el origen de Ariel Cusnir, ubicado en el hall, y en la exposición Océano interior y las noctilucas, se realizarán, además, pinturas con luces fluorescentes.

La actividad será desde las 11.30 a las 13 hs y está orientada a niños y niñas de entre 3 y 5 años, junto a sus familias. Se realiza en la Sala Yapeyú y, si bien es completamente gratis, es necesario inscribirse previamente en el sitio oficial.

Las actividades son completamente gratuitas, pero algunas requieren inscripción (Foto: Museo Moderno)

Travesía fluorescente, un espacio para la exploración

Se trata de un espacio con luces ultravioleta que acerca a los más chicos a las profundidades del océano. La actividad contará con diferentes postas de juego y exploración creativa para que los más chicos imaginen y creen seres y escenarios marinos, mientras se aprende sobre las formas de vida y los ecosistemas del océano.

También se realizará en la Sala Yapeyú de 15 a 17 hs y está pensado para niñas, niños y sus familias. La actividad es gratuita y sin inscripción previa.

"Un viaje extraordinario", un recorrido por el museo

El sitio invita a conocer las exposiciones del Museo Moderno, sus obras y artistas para descubrir distintos modos de ver, pensar y sentir. La propuesta se realiza en la Sala Supervielle de 16 a 17.30 hs y está orientada a las infancias y la familia. Para participar se necesita inscripción previa en la página oficial.