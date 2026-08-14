El regalo ideal para el Día del Niño: la marca de celulares que liquida smartphones y tecnología con rebajas especiales

Motorola lanzó una serie de promociones por el Día del Niño en Argentina.

Motorola lanzó una serie de promociones por el Día del Niño en Argentina, con descuentos en smartphones, tablets y accesorios. Las ofertas en celulares estarán disponibles del 8 al 17 de agosto, mientras que las rebajas en tablets y accesorios se extenderán del 11 al 17 de agosto. Las promociones se podrán aprovechar en la tienda oficial de Motorola, sus Flagship Stores, Motorola Store, operadores y principales retailers del país, con opciones de hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en modelos seleccionados.

Entre las alternativas destacadas aparecen equipos como el motorola razr 70 ultra, el motorola signature, el motorola edge 70 fusion, el moto g max y el moto g47, además de la tablet moto pad 60 neo. La propuesta apunta a diferentes presupuestos y usos, desde estudiar y consumir contenido hasta jugar, sacar fotos y mantenerse conectado.

Celulares Motorola en oferta por el Día del Niño

Una de las opciones más premium es el motorola razr 70 ultra, que incorpora procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Tiene una pantalla interna LTPO pOLED de 7 pulgadas, otra externa de 4 pulgadas y cámaras de 50 MP. Su precio promocional parte de $2.199.999, frente a los $2.499.999 anteriores, con hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.

El motorola signature, por su parte, cuenta con Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y tres cámaras de 50 MP. Durante la promoción se ofrece desde $2.299.999, en lugar de $2.499.999.

Para presupuestos más moderados aparecen el motorola edge 70 fusion, desde $799.999; el moto g max, desde $699.999; y el moto g47, desde $449.999. Todos incluyen financiación y envío gratis bajo las condiciones informadas por la marca.

Tablets y accesorios también tienen descuentos

La moto pad 60 neo se presenta como una alternativa para estudiar, dibujar, consumir contenido y disfrutar de momentos de ocio. Su precio promocional parte de $674.999, frente a los $749.999 anteriores, con hasta 12 cuotas sin interés.

Hay opciones de hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.

La promoción también contempla otros modelos, como el moto g17, moto g06, moto buds 2, moto buds loop y moto watch fit, con precios que parten desde $80.999 en accesorios y $199.999 en celulares.

Así, Motorola concentra durante agosto distintas alternativas para quienes buscan aprovechar el Día del Niño para regalar un celular, una tablet o algún accesorio tecnológico, con opciones que van desde equipos económicos hasta smartphones de alta gama.