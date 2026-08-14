El regalo ideal para el Día del Niño: la marca de celulares que liquida smartphones y tecnología con rebajas especiales

Motorola lanzó una serie de promociones por el Día del Niño en Argentina, con descuentos en smartphones, tablets y accesorios. Las ofertas en celulares estarán disponibles del 8 al 17 de agosto, mientras que las rebajas en tablets y accesorios se extenderán del 11 al 17 de agosto. Las promociones se podrán aprovechar en la tienda oficial de Motorola, sus Flagship Stores, Motorola Store, operadores y principales retailers del país, con opciones de hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en modelos seleccionados.
Entre las alternativas destacadas aparecen equipos como el motorola razr 70 ultra, el motorola signature, el motorola edge 70 fusion, el moto g max y el moto g47, además de la tablet moto pad 60 neo. La propuesta apunta a diferentes presupuestos y usos, desde estudiar y consumir contenido hasta jugar, sacar fotos y mantenerse conectado.
Celulares Motorola en oferta por el Día del Niño
Una de las opciones más premium es el motorola razr 70 ultra, que incorpora procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Tiene una pantalla interna LTPO pOLED de 7 pulgadas, otra externa de 4 pulgadas y cámaras de 50 MP. Su precio promocional parte de $2.199.999, frente a los $2.499.999 anteriores, con hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.
El motorola signature, por su parte, cuenta con Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y tres cámaras de 50 MP. Durante la promoción se ofrece desde $2.299.999, en lugar de $2.499.999.
Para presupuestos más moderados aparecen el motorola edge 70 fusion, desde $799.999; el moto g max, desde $699.999; y el moto g47, desde $449.999. Todos incluyen financiación y envío gratis bajo las condiciones informadas por la marca.
Tablets y accesorios también tienen descuentos
La moto pad 60 neo se presenta como una alternativa para estudiar, dibujar, consumir contenido y disfrutar de momentos de ocio. Su precio promocional parte de $674.999, frente a los $749.999 anteriores, con hasta 12 cuotas sin interés.
La promoción también contempla otros modelos, como el moto g17, moto g06, moto buds 2, moto buds loop y moto watch fit, con precios que parten desde $80.999 en accesorios y $199.999 en celulares.
Así, Motorola concentra durante agosto distintas alternativas para quienes buscan aprovechar el Día del Niño para regalar un celular, una tablet o algún accesorio tecnológico, con opciones que van desde equipos económicos hasta smartphones de alta gama.