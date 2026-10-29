Celebra la Fiesta del Postre en Balcarce: el pueblo para conocer este fin de semana, con cocina y música en vivo.

Este fin de semana, un pueblo de la provincia de Buenos Aires ofrece una escapada ideal para los fanáticos de los postres y la música. Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, Balcarce será escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Postre, un evento con entrada libre y gratuita que reunirá a cocineros invitados, artistas, emprendedores y productores locales.

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La 22° Fiesta Nacional del Postre de Balcarce se realizará en el predio de la Sociedad Rural, con tres jornadas que incluirán cocina en vivo, food trucks, pastelería artesanal, música, danza y actividades para los chicos. Tras haberse postergado por cuestiones climáticas, la celebración volverá a convocar a vecinos y visitantes con esta propuesta que mezcla sabores regionales con arte y entretenimiento.

Fiesta del Postre Balcarce: la escapada ideal para este fin de semana.

Fiesta Nacional del Postre: qué hacer en Balcarce este fin de semana

El viernes 30 de octubre, las actividades comenzarán a las 14 con el juego "Balcarce se recorre jugando", a cargo de alumnos de la Escuela Primaria Nº 3, y una propuesta del Museo Histórico. La gastronomía también tendrá su espacio con María Alicia Monteavaro, de Benito Juárez, que presentará productos vinculados a la frambuesa, y con Lourdes Kazimirczyk, conocida como Lulo, con una preparación de inspiración nórdica. Doble Yema y Tres Especias estarán a cargo del cierre gastronómico.

El sábado 31, la programación comenzará al mediodía con la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce. Durante la jornada habrá cocina al aire libre con horno de barro, actividades del Club Después del Cole, demostraciones de barismo con 5 Hispanos y una preparación de Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense.

Fiesta del Postre Balcarce: la escapada ideal para este fin de semana.

Además, el escenario exterior recibirá a artistas locales y agrupaciones de danza. Uno de los momentos destacados será el corte del postre gigante, cuyas porciones se venderán a través de bonos solidarios a beneficio del hogar Nuestro Sueño y Protección a la Infancia. El domingo 1 de noviembre, la última jornada contará con la participación de Rocío Espinillo y Chef Saleh, Valentín Galdon Ritvo. La programación también tendrá propuestas gastronómicas para disfrutar durante el cierre del evento.

Cómo llegar a la Fiesta del Postre en Balcarce

Quienes quieran visitar la celebración podrán aprovechar el servicio gratuito de colectivos dispuesto por Turismo Balcarce, con salidas desde el Módulo de Plaza Libertad hacia la Sociedad Rural. El viernes habrá una salida a las 14 y un regreso a las 18. El sábado y el domingo, en tanto, los colectivos saldrán a las 12 y a las 15:30, con regresos previstos a las 15:30 y a las 19.

Para ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, podés llegar a Balcarce aproximadamente 4 horas, aunque el tiempo depende del tránsito y de las paradas que hagas. El recorrido habitual es por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta Provincial 2, en dirección a Mar del Plata, para después tomar los accesos hacia Balcarce.

La entrada al predio será gratuita, aunque las consumiciones gastronómicas y las porciones del postre solidario tendrán un costo aparte. Para consultar novedades sobre las actividades y los traslados, se puede contactar a Turismo Balcarce al 02266 63-8650.