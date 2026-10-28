Celebra la Fiesta del Asado Criollo: el pueblo de 755 habitantes ideal para visitar este fin de semana

La provincia de Buenos Aires cuenta con muchísimos pueblitos para hacer una escapada lejos de la ciudad y uno de los menos conocidos es Bordenave: un pueblo de solo 755 habitantes que celebrará la Fiesta del Asado Criollo y se vuelve el destino ideal para pasar el fin de semana.

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Así será la Fiesta del Asado Criollo en Bordenave

Bordenave, ubicado en el partido de Púan al sudoeste bonaerense, realizará la 8.ª Fiesta del Asado Criollo el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 8 hs en el predio ubicado en las calles 10 de Noviembre y España. El gran evento de la fiesta será el concurso de asadores por pareja, que abre la jornada y reúne a distintos parrilleros de la zona. Sin embargo, a lo largo del día habrá música en vivo, danzas populares y diferentes actividades para disfrutar en familia.

La grilla artística incluye:

Taller de Danzas Bordenave.

La Peña Danza y Sentimiento.

El cantante Alex Freidig.

Amparo Sol.

Banda 10%.

Además del concurso y los espectáculos, los visitantes podrán disfrutar de un paseo de artesanías con emprendedores de la región y propuestas gastronómicas, entre ellas, claro que se podrá comer asado. Es un plan pensado para ir en familia, comer bien y recorrer los puestos durante todo el día.

Dónde queda Bordenave: cómo es el pequeño pueblo de Buenos Aires

Bordenave está a unos 40 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Puan y se llega por la ruta provincial 67 hasta su empalme con la 76. Es un pueblo tranquilo del interior bonaerense, cerca del límite con La Pampa. Si bien queda a casi siete horas de la Ciudad de Buenos Aires, es una gran escapada para quienes viven al sur de la provincia de Buenos Aires o directamente en la provincia pampeana.

Según el Censo 2022, tiene 755 habitantes. En concreto, el pueblo fue fundado el 10 de noviembre de 1906 por lo que cada vez que se realiza la Fiesta del Asado Criollo en noviembre, se celebra al pueblo en comunidad.