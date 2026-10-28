Para quienes buscan una escapada de fin de semana lejos del ritmo de la ciudad, hay un pueblo rural que se presenta como la mejor opción para los amantes de los autos: Álvarez de Toledo aparece como una opción distinta. Se trata de una pequeña localidad del partido bonaerense de Saladillo, con unos 190 habitantes, calles de tierra y mucho verde, que realizará la décima edición de La Oxidada, un encuentro de autos antiguos con entrada gratuita.

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Qué hacer durante el fin de semana de La Oxidada

La Oxidada se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre desde las 8 hs. El público podrá recorrer una muestra con autos clásicos, Hot Rod, Rat Rod, vehículos americanos, motos y tractores. Uno de los momentos más esperados será el sorteo de un Fiat 1500 de 1968.

Además, habrá:

Patios gastronómicos para comer en el pueblo.

Feria de repuestos antiguos, indumentaria vinculada al mundo automotor, cartelería y accesorios vintage.

Tradicional remate de vehículos.

Presentaciones de bandas locales y de otros puntos de la provincia.

Reconocimientos y menciones para participantes y vehículos.

El domingo, la música continuará con el show de Mirian De Luca. El cierre será con una novedad: la quemada de goma, una exhibición en la que dos autos de La Oxidada, enfrentados sobre un carretón y sujetos al piso, aceleran hasta hacer girar las ruedas y quemar los neumáticos, generando la clásica nube de humo. “Es algo nuevo que incorporamos para esta edición y esperamos que el público lo disfrute”, adelantaron los organizadores.

Cómo participar del sorteo del auto antiguo

Si bien la entrada a la feria es gratuita, para participar del sorteo de un Fiat 1500 de 1968 hay que comprar una rifa: cada número cuesta $10.000. Desde la organización remarcaron que quien gane el automóvil no solo se llevará un vehículo antiguo, sino una pieza vinculada a la historia de sus antiguos dueños y a los recuerdos que acompañan a los autos que pasan de una generación a otra.

La Oxidada se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre

¿Cómo llegar a Álvarez de Toledo?

El pueblo pertenece al partido de Saladillo, que queda a unos 185 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el viaje hasta Saladillo lleva entre dos horas y dos horas y media, según el tránsito. Desde allí se llega a Álvarez de Toledo, una de las localidades rurales del distrito, junto con Polvaredas, Cazón y Del Carril.