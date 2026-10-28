Súper Niño: una escapada barata a La Plata para disfrutar aunque llueva

Aunque el fenómeno del Súper Niño puede arruinar muchos planes para hacer esta primavera y este verano en Buenos Aires, lo cierto es que hay muchos paseos que se pueden hacer incluso días nublados o lluviosos. Además, estos paseos no necesariamente requieren gastar de más; hay muchas actividades culturales gratuitas que podés disfrutar sin preocuparte por tu economía.

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En la ciudad de La Plata, a menos de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, hay un recorrido que ofrece museos, edificios históricos y espacios culturales para recorrer sin gastar de más. Es una opción perfecta para cambiar de aire y descubrir nuevos rincones de Buenos Aires con un itinerario perfecto para hacer en un día, con actividades bajo techo, sin importar cómo esté el tiempo.

Qué hacer en La Plata en un día lluvioso: un itinerario económico

1. La Catedral de La Plata, una primera parada gratuita

Podés comenzar el día en la Catedral de la Inmaculada Concepción, frente a Plaza Moreno. Su arquitectura neogótica, sus vitrales y sus dimensiones la convierten en uno de los principales atractivos de la ciudad. El acceso es gratuito y, según la información oficial, abre de lunes a viernes de 9 a 19:30. Quienes quieran sumar una visita al museo o al mirador pueden consultar las tarifas y los horarios específicos, ya que esas actividades tienen condiciones de acceso diferentes.

Paseos para hacer un día de lluvia en La Plata.

2. Pasaje Dardo Rocha, para los amantes del arte

A pocas cuadras de la Catedral se encuentra el Pasaje Dardo Rocha, un edificio histórico que funciona como centro cultural y alberga distintos espacios artísticos. Allí se puede visitar el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA), que ofrece entrada libre y gratuita. El museo abre de martes a domingos de 12 a 20, aunque conviene revisar la programación antes de salir. Es una alternativa para dedicarle parte de la tarde al arte y recorrer un espacio cubierto sin sumar gastos.

Paseos para hacer un día de lluvia en La Plata.

3. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti

Para continuar con el recorrido cultural, otra opción es el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, ubicado en avenida 51 N.º 525, entre 5 y 6. El espacio cuenta con entrada libre y gratuita y abre de martes a domingos de 14 a 20. Sus exposiciones permiten conocer distintas expresiones artísticas sin necesidad de contratar una visita guiada.

Paseos para hacer un día de lluvia en La Plata.

Cómo ir desde la Ciudad de Buenos Aires en transporte público

Una de las ventajas de La Plata es que se puede llegar en tren desde Constitución a través de la línea Roca. Una vez en la ciudad, buena parte del circuito céntrico se puede recorrer a pie, aunque en un día de lluvia conviene agrupar las visitas y llevar paraguas para los trayectos entre edificios. Para gastar menos, una alternativa es llevar algo para almorzar o merendar y reservar el presupuesto para una cafetería o una comida sencilla. También es recomendable consultar los horarios antes de viajar, porque pueden variar por feriados, actividades especiales o cambios en la programación.