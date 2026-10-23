Escapada de un día en Buenos Aires: el pueblo de más de 240 años que vale la pena visitar un fin de semana.

Hay muchas escapadas ida y vuelta cerca de la Ciudad de Buenos Aires que se pueden hacer en un día, ideal para disfrutar de un día descubriendo joyas ocultas y sin alejarse tanto de casa. Este pueblo se encuentra a un poco más de 100 kilómetros de CABA y combina paisajes naturales, construcciones históricas y gastronomía criolla. Además de mucha historia, tiene una laguna al aire libre que es perfecta para hacer un picnic en primavera.

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Se trata de San Miguel del Monte, ubicada a unos 107 kilómetros de la Ciudad. "Cuenta con más de 240 años de historia. Sus callecitas angostas, repletas de construcciones antiguas, te invitan a conocer un lugar que surgió como guardia de frontera y que está ligada al federalismo y a Juan Manuel de Rosas", relata la cuenta Aires de Cultura.

Qué hacer en San Miguel del Monte durante una escapada

Uno de los principales atractivos es la Laguna de Monte, un espacio natural de aproximadamente 686 hectáreas que invita a descansar, caminar por la costanera y disfrutar del paisaje. También se pueden realizar actividades al aire libre, practicar deportes náuticos y salir a pescar. La costanera Juan Manuel de Rosas es otro de los puntos destacados para recorrer durante el día. En sus alrededores hay espacios verdes, bares y restaurantes donde se pueden probar platos tradicionales de la gastronomía criolla, como el chivito al asador.

El rancho de Juan Manuel de Rosas, una reliquia histórica

Para quienes disfrutan de la historia, una visita imperdible es el Rancho de Juan Manuel de Rosas. La construcción original es de 1817 y fue realizada con adobe. En 1987, el rancho fue trasladado unos 60 kilómetros hasta su ubicación actual, en el casco urbano de San Miguel del Monte. Otro sitio de interés es la iglesia San Miguel Arcángel, inaugurada en 1867 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1980. También vale la pena conocer la plaza principal, el edificio municipal y el Museo Municipal Guardia del Monte, que permite acercarse al pasado de la localidad.

San Miguel del Monte, el pueblo para hacer una escapada en un día.

Cómo llegar a San Miguel del Monte desde Buenos Aires

San Miguel del Monte se encuentra a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, se puede tomar la autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta Nacional 3 hasta el acceso a la localidad. Por su cercanía, sus atractivos naturales y su patrimonio histórico, es una muy buena alternativa para salir de la ciudad y organizar una escapada de un día sin gastar de más.